AVIS AUX MÉDIAS - PL 57 Loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions - Des organisations tirent la sonnette d'alarme pour la démocratie





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les représentant-es des médias sont convié-es à se joindre à la conférence de presse organisée par le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ), le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) et la Ligue des droits et libertés, jeudi le 9 mai 2024 à 9 h.

Aujourd'hui, les parlementaires commencent l'étude détaillée, article par article du projet de loi omnibus no 57, à peine quatre semaines après son dépôt à l'Assemblée nationale. Le rythme accéléré des consultations couplé à l'absence des organisations de la société et des syndicats aux consultations est préoccupant.

Bien que les intentions derrière le PL 57 soient louables, plusieurs articles posent des menaces sérieuses à la participation citoyenne, à l'action politique, à la liberté d'expression et au droit de manifester. Des notions très larges et floues laissent place à l'arbitraire, à une application abusive de la loi et à plus de judiciarisation de la contestation sociale.

Les représentant-es d'organisations et les personnalités publiques qui prendront la parole sont :

Valérie Lépine , coordonnatrice à la mobilisation et aux communications du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)

, coordonnatrice à la mobilisation et aux communications du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ) Sylvain Lafrenière , coordonnateur du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)

, coordonnateur du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) Joëlle Dussault , chercheuse postdoctorale, City University of New York et membre du Collectif de recherche Action politique et Démocratie (CAPED)

, chercheuse postdoctorale, et membre du Collectif de recherche Action politique et Démocratie (CAPED) Lynda Khelil , porte-parole de la Ligue des droits et libertés

DATE : Jeudi 9 mai 2024 HEURE : 9 h (durée 40 minutes incluant période de questions) MODE : Zoom

Pour obtenir l'accès au zoom, contacter [email protected]

ou 514 715-7727

8 mai 2024 à 14:04

