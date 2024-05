Futurpreneur annonce la délégation canadienne du sommet de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 2024 au Brésil





TORONTO, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur, un des membres fondateurs officiels de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 (G20 YEA), est fier d'annoncer la délégation canadienne au sommet de la G20 YEA pour 2024. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, 46 talentueux.ses jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons ont été choisi.e.s pour représenter le Canada au sommet de la G20 YEA à Goiânia, au Brésil, du 12 au 14 juin 2024. Cette rencontre internationale sera organisée par la Confédération nationale des jeunes entrepreneurs (CONAJE) du Brésil, figure de proue de cette édition de la G20 YEA, avec le soutien de Ciano Asset Management et de la Fédération du commerce des biens, des services et du tourisme de l'État de Goiás (Fecomércio Goiás).



Le sommet de la G20 YEA, qui se tient chaque année avant le sommet des dirigeants du G20, sert de plateforme pour conseiller les gouvernements sur les questions de politique d'entreprise et d'entrepreneuriat. L'Alliance est un collectif d'organismes de pays du G20 qui représente plus de 500 000 jeunes entrepreneur.e.s et qui se rencontre chaque année pour susciter des changements politiques positifs et promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes dans le monde entier.

Le thème du sommet de la G20 YEA de cette année « Connecter les cultures, favoriser les entreprises : bâtir un monde juste et une planète durable », s'aligne sur le mandat de Futurpreneur qui consiste à aider les jeunes entrepreneur.e.s à créer et à développer des entreprises durables, favorisant ainsi une prospérité économique et sociale inclusive.

« C'est avec une grande fierté que nous soutenons et dirigeons la délégation canadienne de jeunes entrepreneur.e.s dynamiques au sommet de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 2024 à Goiânia, au Brésil », exprime Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. « Le thème de cette année s'harmonise parfaitement avec notre mission chez Futurpreneur. Notre délégation est prête à contribuer de manière significative aux discussions sur la durabilité et les pratiques commerciales équitables, en soulignant l'engagement du Canada à favoriser un environnement économique inclusif. Nous nous réjouissons de sa participation active à l'élaboration de solutions mondiales qui favorisent un avenir juste et durable, démontrant ainsi que l'innovation et les valeurs canadiennes peuvent avoir une influence positive sur les communautés du monde entier. »

La délégation canadienne, qui représente une grande diversité de secteurs, de provinces et de groupes en quête d'équité, incarne l'engagement de Futurpreneur à favoriser l'inclusion dans la communauté entrepreneuriale canadienne et dans le paysage commercial international. La délégation comprend 48 % d'entreprises dirigées par des femmes et 74 % des fondateur.rice.s s'identifient comme étant noir.e.s (32 %), autochtones (4,3 %) et des personnes de couleur. Originaires de neuf provinces, les délégué.e.s représentent une variété de secteurs et d'industries comme les services professionnels, la santé et le bien-être, la technologie propre, les produits de consommation et l'éducation.

La délégation canadienne de Futurpreneur est soutenue par le programme CanExport Associations d'Affaires mondiales Canada. L'organisme a également établi des partenariats stratégiques avec des organismes réputés dans le domaine du commerce bilatéral et international. Ces collaborations amélioreront la préparation de la délégation et sa capacité à promouvoir un commerce inclusif.

Le sommet se terminera par l'élaboration et la publication d'un communiqué sur la politique mondiale en matière d'entrepreneuriat, qui sera présenté aux dirigeant.e.s du G20 lors du prochain sommet. Ce communiqué soulignera l'importance de prendre en compte le point de vue des jeunes entrepreneur.e.s dans l'élaboration des politiques économiques mondiales.

Vous trouverez ci-dessous les membres de la délégation canadienne de Futurpreneur pour le sommet de la G20 YEA 2024 :

À PROPOS DE FUTURPRENEUR

Futurpreneur est un organisme national à but non lucratif qui offre un financement sans garantie, un mentorat et des ressources aux jeunes entrepreneur.e.s âgé.e.s de 18 à 39 ans qui souhaitent créer, acheter ou développer leur entreprise au Canada. L'organisme, qui a pour mandat d'aider les jeunes entrepreneur.e.s à concrétiser leurs idées d'entreprise, offre un soutien et des ressources bilingues (anglais et français) pour aider les propriétaires d'entreprises à se lancer et à réussir.

Fondé en 1996, l'organisme a été créé pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes au Canada en tant que pilier essentiel de la diversification de l'économie, de la création d'emplois et de la promotion d'un avenir durable. Depuis, Futurpreneur a aidé plus de 18 700 jeunes entrepreneur.e.s à lancer ou à acquérir de petites entreprises en croissance dans tout le Canada.

Futurpreneur est un membre fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, le représentant canadien du réseau Youth Business International et l'hôte canadien de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

