Trois oeuvres des Mosaïcultures internationales de Montréal trouvent un foyer permanent au Parc Jean-Drapeau





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - La Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD) est heureuse d'annoncer l'acquisition de trois oeuvres emblématiques des Mosaïcultures internationales de Montréal (MIM). Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du développement d'une offre spéciale pour le 25e anniversaire des Mosaïcultures Internationales® présentées pour la première fois à Montréal en 2000, contribuera à enrichir le patrimoine artistique et culturel du Parc, offrant ainsi aux visiteurs une expérience encore plus immersive et inspirante.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces oeuvres exceptionnelles au Parc Jean-Drapeau », déclare Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD. « Ce partenariat reflète notre engagement à offrir des expériences uniques, accessibles et diversifiées à nos visiteurs, tout en ajoutant une dimension artistique remarquable à notre environnement naturel. Ces oeuvres, qui viennent enrichir le continuum d'expériences paysagères, deviendront assurément des incontournables, enrichissant le parcours montréalais d'oeuvres d'art public et renforçant notre statut de destination touristique et culturelle de premier plan. »

« Ce partenariat avec la SPJD marque un moment significatif dans notre histoire », explique Lise Cormier, Vice-présidente exécutive et directrice générale des MIM. « Les oeuvres qui seront présentées au parc Jean Drapeau à partir de 2025, sont les icônes les plus appréciées et les plus spectaculaires de nos expositions qui ont émerveillé plus de 20 millions de visiteurs à travers la planète. Ce sont des oeuvres de mosaïculture uniques qui sont restées gravées dans notre mémoire collective. Nous sommes fiers et heureux que la Société du parc Jean Drapeau rende ainsi hommage à la créativité montréalaise et que nos oeuvres trouvent un refuge permanent au Parc, marquant ainsi le début d'une autre belle histoire. »

Trois oeuvres uniques

Les trois oeuvres acquises sont la Terre-Mère, l'Homme qui plantait des arbres, ainsi qu'une oeuvre sur mesure représentant six paires de « Y », en référence au logo du Parc. Les deux premières incarnent avec force la transition écologique qui est au coeur de la transformation du parc Jean-Drapeau alors que la troisième oeuvre célèbre l'importance de la collaboration, soulignant le passé du Parc et sa vision d'avenir.

Les visiteurs pourront admirer les trois oeuvres gratuitement dès 2025. Elles seront exposées de manière permanente dans un espace nature, urbain et public, et intégrées aux paysages culturels du parc Jean-Drapeau. La Terre-Mère et l'Homme qui plantait des arbres seront installées dans le secteur des jardins des canaux, ciblé dans les grands projets de réhabilitation et de réaménagement des espaces du Parc.

Cet investissement de 4,9 millions de dollars assure un foyer permanent aux oeuvres, garantissant ainsi un héritage durable qui enrichira le patrimoine culturel et artistique du Parc pour les générations futures.

L'entente entre la SPJD et les MIM inclut également le transfert de l'expertise horticole entre les deux équipes, permettant de faire avancer les bonnes pratiques en horticulture et d'assurer une intégration harmonieuse et pérenne.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

À propos des Mosaïcultures Internationales de Montréal

Considérée comme la leader internationale en matière de mosaïcultures, la corporation à but non lucratif Mosaïcultures internationales de Montréal a été créée en 1999. Depuis sa création, l'organisation a présenté cinq compétitions internationales, une dizaine d'expositions et a réalisé plus de 100 oeuvres dans une vingtaine de pays, pour le plus grand émerveillement de plus de 20 millions de visiteurs, qui ont déclaré un taux de satisfaction frôlant les 100 %.

