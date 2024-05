Lubrizol présente la technologie de microencapsulation LIPOFERtm, ainsi qu'une nouvelle approbation alimentaire de l'UE pour les polymères Carbopol® au salon Vitafoods Europe 2024





The Lubrizol Corporation, une entreprise de chimie de spécialité dont la science fournit des solutions durables pour faire progresser la mobilité, améliorer le bien-être et la vie moderne, présentera ses microcapsules LIPOFERtm qui délivrent du fer avec des performances optimales au salon Vitafoods Europe. Les microcapsules LIPOFERtm sont conçues avec une combinaison de technologies de pointe qui délivrent le fer de manière optimisée, en surmontant des problèmes tels que le mauvais goût du fer, la réactivité, l'interaction avec d'autres ingrédients et le changement de couleur.

Cette technologie améliore l'absorption du fer avec une faible irritation gastrique et offre un goût agréable qui encourage les consommateurs à respecter les apports journaliers recommandés. LIPOFER a été développé pour répondre à la demande croissante de produits scientifiques qui répondent aux besoins sensoriels des consommateurs.

Dans une étude récente menée en Europe, les consommateurs ont trouvé que les formulations LIPOFER avaient l'arrière-goût métallique le plus léger et qu'il persistait beaucoup moins longtemps que les formulations à base de fer standard.

Les polymères Carbopol® de Lubrizol pour les produits nutraceutiques seront également présentés au salon Vitafoods. La nouvelle approbation de qualité alimentaire de l'UE permet aux fabricants de nutraceutiques de différencier leur portefeuille et de créer des demandes de produits uniques. Les polymères Carbopol® offrent des avantages multifonctionnels qui fournissent des solutions centrées sur le consommateur en créant un moyen pratique de rendre les comprimés plus petits et plus faciles à digérer.

Les propriétés uniques des polymères permettent en outre une libération stable et soutenue ou une suspension des ingrédients actifs, garantissant ainsi une diffusion constante des avantages nutraceutiques.

Rendez visite à Lubrizol au stand n° A122 au salon Vitafoods Europe ou prenez rendez-vous pour découvrir comment nos technologies révolutionnaires vont transformer l'industrie nutraceutique : go.lubrizol.com/VitaFoods2024.

À propos de Lubrizol

Lubrizol Corporation, une société Berkshire Hathaway, est une entreprise de chimie de spécialité dont la science fournit des solutions durables pour faire progresser la mobilité et améliorer le bien-être et la vie moderne. Fondée en 1928, Lubrizol possède et exploite plus de 100 sites de production, bureaux commerciaux et techniques dans le monde entier et emploie plus de 8 000 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Lubrizol.com.

8 mai 2024 à 12:45

