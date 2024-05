UN JARDIN COLLECTIF FLEURIRA BIENTÔT DANS LE QUARTIER CHINOIS





L'arrondissement de Ville-Marie confie l'occupation de l'un de ses terrains vacants dans le Quartier chinois à la communauté jardinière

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal s'engage à prêter un lot d'une superficie de 1 100,6 m2 à la Table ronde du Quartier chinois pour une durée de 3 ans à partir de mai 2024. Situé au coin des rues Viger et de Bullion dans l'arrondissement de Ville-Marie, ce terrain vacant d'une valeur de plus de 1,2 M$ permettra au Quartier chinois d'accueillir un jardin collectif, qui bénéficiera également d'un financement de 5 000 $ grâce au fonds vert de l'Arrondissement.



Cette initiative s'inscrit dans le Plan d'action 2021-2026 pour le développement du Quartier chinois et répond à la volonté d'accélérer la transition écologique.

En partenariat avec la Table ronde du Quartier chinois, ce projet permettra de mobiliser la communauté autour de l'agriculture urbaine tout en répondant aux visées suivantes :

Favoriser la mixité du quartier;

Atténuer les îlots de chaleur;

Créer un lieu d'apprentissage et de sensibilisation aux enjeux climatiques;

Créer un lieu de rencontres, et;

Contribuer à diminuer l'insécurité alimentaire en offrant une partie des récoltes aux personnes dans le besoin.

« Dans une démarche de lutte contre le changement climatique, la Table ronde du Quartier chinois est très heureuse de collaborer avec la Ville de Montréal pour créer un jardin collectif inclusif, qui contribuera à réduire les îlots de chaleur. Ce projet d'agriculture urbaine nous permettra également de consolider de nouveaux partenariats locaux desservant les diverses communautés dans le besoin et d'adresser l'enjeu d'insécurité alimentaire », a mentionné madame Leslie Cheung, présidente de la Table ronde du Quartier chinois de Montréal.

« Je suis très heureux de voir ce projet se concrétiser. Après plusieurs échanges avec la Table ronde du Quartier chinois, je sais à quel point il s'agit d'un projet important pour la communauté qui pourra bénéficier d'un espace d'agriculture dans un secteur où les espaces verts se font rares. Cette entente est le résultat d'une collaboration fructueuse entre la Ville et la Table ronde du Quartier chinois », s'est réjoui M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

En plus de cette initiative, l'Arrondissement de Ville-Marie contribue également à la revitalisation du secteur en mettant en place des projets à fort impact social et environnemental :

Un plan de verdissement pour déminéraliser et végétaliser certains tronçons de rue, l'installation de corolles végétalisées, la plantation d'arbres et l'augmentation de la canopée;

Une nouvelle vocation au pavillon Sun-Yat-Sen, qui sera animé par des organismes locaux participant à l'appel à projets en cours. Ainsi, durant la période estivale, cet espace public rassembleur proposera une programmation culturelle et de loisirs diversifiée et inclusive.

