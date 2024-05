KATO À LOS ANGELES REMPORTE LE "RESY ONE TO WATCH AWARD" 2024 Décerné PAR THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS





LONDRES, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Kato, à Los Angeles, dirigé par le chef Jon Yao et le sommelier et directeur d'exploitation Ryan Bailey, est récompensé par le « Resy One To Watch Award » 2024 décerné par The World's 50 Best Restaurants. Cette distinction révèle un restaurant qui fait sensation sur la scène gastronomique et mérite une reconnaissance internationale.

Le chef taiwanais-américain Yao a inauguré Kato en 2016, dans un banal centre commercial de Los Angeles Ouest, avec un menu dégustation asiatique-américain, fortement inspiré par la cuisine de sa mère taïwanaise. Début 2022, Yao et Bailey ont transféré Kato dans de nouveaux locaux, plus spacieux et pleinement agréés, au ROW DTLA dans le Arts District de Los Angeles, promouvant également la directrice générale historique, Nikki Reginaldo, au poste d'associée gérante, et recrutant Austin Hennelly, directeur de bar expérimenté.

Le restaurant au style industriel-chic propose une nouvelle approche de la haute gastronomie, les plats de Yao associant l'essence de la cuisine taïwanaise classique à une touche contemporaine. Four à bois et grill sont au coeur de la cuisine, qui propose un menu dégustation de 12 plats, dont la morue charbonnière caramélisée, ormeaux et basilic ; le homard grillé, toasts de homard et sauce aux carapaces rôties ; ou la crème de crabe dormeur, vessie de poisson et vinaigre de crabe. Côté sucré, citons le tapioca d'igname boniato, fromage frais et sablé ou le millefeuille d'ananas taïwanais rôti. Ce menu reflète l'engagement de toute l'équipe à sublimer la cuisine taïwanaise et montrer ses nombreux mérites.

William Drew, directeur du contenu The World's 50 Best Restaurants, déclare : « Kato surprend avec son mélange de saveurs originales et d'hospitalité à l'ancienne, et ce prix va faire découvrir la cuisine de Jon Yao à un large public international. Nous sommes ravis de saluer le dévouement, la passion, le talent et l'originalité de l'équipe avec cette distinction amplement méritée ».

Yao déclare : « Mon équipe et moi remercions sincèrement notre formidable réseau de soutien et nos clients, sans qui rien ne serait possible. Nous sommes ravis, honorés et reconnaissants de cette distinction internationale. »

Le lauréat du « Resy One To Watch Award » est révélé avant la cérémonie The World's 50 Best Restaurants 2024, le 5 juin prochain à Las Vegas.

