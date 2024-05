Western Union et Adonis annoncent une alliance stratégique pour optimiser les services transfrontaliers de transfert d'argent au Canada





Western Union et les épiceries Adonis annoncent aujourd'hui une alliance stratégique pour faciliter les capacités transfrontalières de transfert d'argent au Canada.

L'alliance profite à de nombreux consommateurs au Canada en offrant les services Western Union dans les points de vente Adonis suivantes à Montréal :

Adonis Seville : 2173 St.-Catherine St. W

Adonis Griffintown : 225 Peel St.

« Nous sommes ravis d'établir cette nouvelle alliance avec Adonis », déclare Ari Hagnas, vice-président et directeur général de Western Union Canada. « Adonis et ses offres uniques témoignent de sa mission visant à fournir une alimentation de qualité et d'une philosophie, que nous partageons, qui donne la priorité à l'expérience client. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec eux au profit de notre clientèle collective au Canada. »

L'alliance avec Adonis fait partie de la croissance et de l'expansion de l'offre de services de Western Union à travers le Canada, y compris un large éventail de points de contact, de canaux physiques et numériques, offrant aux clients la rapidité, le choix et la commodité de transférer de l'argent.

8 mai 2024 à 08:05

