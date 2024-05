Cluster s'associe au programme d'incubation mondial de Barcelone GameBCN pour sa 9e édition ! Un tremplin vers le marché mondial et la promotion de la communauté du gaming de Barcelone.





« cluster » (siège social : Tokyo, directeur général : Naoto Kato), l'une des plus grandes plateformes de métavers au Japon avec un total de 35 millions de participants à des événements, a décidé de devenir l'un des partenaires de la 9e édition du programme mondial d'incubation GameBCN, à Barcelone, en Espagne. GameBCN est le programme mondial d'incubation de Barcelone qui vise à aider les créateurs de jeux vidéo à professionnaliser leur chaîne de production et à optimiser leurs perspectives commerciales.

Un message de Naoto Kato, directeur général de Cluster :

Cluster, Inc. a travaillé sur deux objectifs majeurs, à savoir l'expansion mondiale « GO GLOBAL » et l'accélération du développement de la communauté du gaming.

Au cours de ce processus, nous avons entendu parler de GameBCN, un programme d'incubation basé à Barcelone, en Espagne, où le gouvernement prend l'initiative de soutenir les développeurs de jeux vidéo. Nous avons décidé de conclure un partenariat avec GameBCN. Nous sommes honorés de faire partie de leur programme.

Ce partenariat servira de tremplin à l'expansion mondiale de Cluster, Inc. Nous nous réjouissons du développement futur de l'industrie du jeu, de l'élaboration de nouveaux titres et de l'épanouissement et de la production d'un grand nombre de talents créatifs.

Cluster, Inc. (https://cluster.mu/en)

Une plateforme métavers où vous pouvez vous rassembler et jouer dans des espaces virtuels et vous connecter à partir de différentes plateformes, y compris sur smartphone, PC et VR.

8 mai 2024 à 07:20

