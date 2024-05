freenet s'appuie sur l'infrastructure eSIM de 1GLOBAL pour lancer son propre service d'itinérance





Le plus grand fournisseur de services mobiles indépendant d'Allemagne, freenet, s'est associé au réseau mondial de télécommunications 1GLOBAL pour optimiser sa nouvelle offre, freenet Travel.

Ce nouveau produit crée une valeur ajoutée immédiate pour les clients freenet qui projettent de se rendre à l'étranger. Qu'il s'agisse de voyages d'affaires ou de loisirs, le calcul des coûts d'itinérance et de l'utilisation des données à l'étranger peut souvent être complexe. Les eSIM de 1GLOBAL offrent à des millions de clients freenet un avantage crucial en permettant une utilisation optimale de l'internet mobile dans les pays en dehors de l'UE tout en évitant des frais d'itinérance élevés.

« Nous sommes parmi les rares fournisseurs au monde capables de proposer et de configurer nous-mêmes des eSIM. Grâce à ce partenariat, des millions de clients freenet peuvent désormais opter pour divers forfaits de données dans des pays en dehors de l'UE, ce qui leur permet de communiquer à des tarifs compétitifs pendant leurs voyages. »

- Hakan Koç, fondateur et CEO, 1GLOBAL

Les eSIM 1GLOBAL, ou comment voyager sans souci tout en réduisant au maximum les frais d'itinérance pour les utilisateurs de freenet

Tous les clients freenet disposant d'appareils compatibles eSIM ont désormais accès au service. Pour installer l'eSIM sur leur téléphone, il suffit de scanner un QR code et de suivre les instructions à l'écran. Une fois téléchargée, une eSIM 1GLOBAL peut être utilisée autant de fois que nécessaire dans tous les pays pris en charge par le réseau haute vitesse sécurisé.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de tarifs et choisir instantanément un plan de données pour leur destination souhaitée, même s'ils n'ont pas de connexion Internet. Ils bénéficieront également du réseau 4G/5G à haut débit de 1GLOBAL. 1GLOBAL a développé un écosystème eSIM exhaustif, y compris le provisionnement SIM à distance (RSP) et des serveurs d'attribution, garantissant ainsi la plus haute qualité tout au long du cycle de déploiement de l'eSIM. Entièrement intégrable, l'API peut être personnalisée et adaptée pour offrir une expérience client exceptionnelle sur une large gamme de produits de télécommunications.

« En utilisant les capacités eSIM de 1GLOBAL, nous adoptons une technologie moderne et à l'épreuve du temps. Cela nous permet d'élargir encore notre positionnement sur les offres de style de vie numérique. »

- Salome Andrade Pohl, Head of Digital Lifestyle, freenet

À propos de 1GLOBAL

1GLOBAL fournit une connectivité mobile rapide et sécurisée dans plus de 160 pays à travers le monde. La technologie eSIM de 1GLOBAL s'intègre parfaitement aux applications et produits tiers et peut être installée sur n'importe quel appareil mobile compatible eSIM en moins d'une minute.

Fondé en 2022, 1GLOBAL est la nouvelle startup de Hakan Koç, cofondateur et ancien co-CEO d'AUTO1 Group. 1GLOBAL a acquis un groupe d'actifs de télécommunications opérationnels depuis 2006, y compris un réseau mobile mondial reconnu internationalement et accrédité par la GSMA. Basée à Londres et disposant d'un hub R&D à Lisbonne, la société emploie aujourd'hui plus de 400 employés dans 12 pays et a obtenu le statut MVNO (opérateur de réseaux mobiles virtuels) entièrement réglementé dans neuf d'entre eux.

www.1global.com

À propos de freenet

Freenet offre un portefeuille complet de services de communications mobiles, d'Internet et de divertissement télévisuel. Les clients peuvent trouver les meilleurs produits pour leur vie numérique dans quelque 500 magasins freenet et en ligne sur www.freenet-mobilfunk.de.

