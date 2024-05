Le Prix Inspiration Arctique octroie plus de 3,2 M$ à 10 équipes du Nord canadien





WHITEHORSE, YT, le 7 mai 2024 /CNW/ - Dix équipes innovantes du Nord canadien se sont partagé plus de 3,2 millions de dollars pour leurs projets révolutionnaires réalisés par des gens du Nord, pour les gens du Nord. La cérémonie de remise des Prix Inspiration Arctique s'est tenue ce soir à Whitehorse, de concert avec l'Arctic Indigenous Investment Conference.

« Depuis 12 ans déjà, le Prix Inspiration Arctique souligne l'excellence nordique. Cette année encore, je suis ébahi par l'impressionnante capacité d'innovation et de résolution de problèmes dont le Nord fait preuve », déclare Wally Schumann, président de la Fiducie de bienfaisance du Prix Inspiration Arctique. « Le PIA est le plus important prix annuel décerné au Canada, presque aussi grand que les rêves et l'ingéniosité des gens du Nord. Les 10 projets gagnants vont améliorer concrètement la vie des communautés. Nous avons hâte de les voir se concrétiser. »

Le prix de 1 million de dollars a été décerné au Centre Inotsiavik. Inotsiavik, mot qui signifie « un endroit où bien vivre » en nunatsiavummiutut, se veut un lieu sécuritaire et accueillant voué à la revitalisation de l'inuktitut et de la culture inuite; il donnera à la communauté un accès à l'éducation et à la formation. Le but de l'équipe d'Inotsiavik est d'établir un centre culturel à but non lucratif à Hopedale et d'y offrir des programmes destinés à renforcer les compétences, l'estime de soi et la fierté d'être Inuit.e.

« Ce prix change tout, pas seulement pour notre équipe, mais aussi pour toute la communauté du Nunatsiavut », estime l'équipe d'Inotsiavik. « Nous n'en serions pas là aujourd'hui sans l'indéfectible soutien de notre communauté, et recevoir la reconnaissance du Prix Inspiration Arctique ainsi que le prix de 1 million de dollars nous comble de bonheur. Merci à l'équipe du Prix Inspiration Arctique pour son énorme soutien. Quel privilège d'avoir maintenant les moyens de planifier et de financer des programmes culturels et linguistiques pour les prochaines années! »

En plus du prix de 1 million de dollars, cinq prix ont été décernés dans la catégorie « jusqu'à 500 000 $ », et quatre prix d'une valeur maximale de 100 000 $ chacun ont également été remis dans le volet jeunesse.

Le Centre Thay K'i Anint'i a reçu 499 000 $ pour offrir des services de rétablissement et de mieux-être en appui à des programmes de rétablissement de la santé individuelle et communautaire qui allient la culture autochtone et les pratiques occidentales. Ce centre biculturel pourrait élargir ses activités et diffuser des modèles de post-intervention partout au Yukon pour que toute la population ait accès à des programmes de rétablissement.

L'initiative Apprendre, s'approvisionner en nourriture, gagner sa vie a reçu 425 000 $. Pour résoudre de façon durable le grave problème de la précarité alimentaire au Nunavut, ce projet vise à enseigner aux garçons et aux jeunes hommes les techniques traditionnelles de pêche à l'omble chevalier, autant dans les sites de pêche estivaux qu'hivernaux. On souhaite ainsi transmettre aux jeunes participants l'expertise nécessaire à la pratique de la pêche durable. En apprenant les compétences traditionnelles, les garçons et les jeunes hommes autochtones gagneront en autonomie, trouveront de bons emplois et contribueront à l'essor de leur collectivité.

Le projet « Autochtoniser l'emploi par le soutien et le savoir traditionnel » a reçu 112 000 $. Il cherche des solutions aux multiples difficultés vécues par les employé.e.s autochtones d'Aurora Heat, une entreprise de Fort Smith, aux TNO, qui produit et vend des articles réutilisables en fourrure de castor. Grâce à une collaboration continue et à une compréhension globale de la crise de la santé mentale dans le Nord, ce projet s'attaquera aux causes profondes de la précarité d'emploi, de l'insécurité alimentaire et de la perte des liens avec la culture autochtone.

Les Réunions de Nutak et de Hebron ont reçu 298 000 $ pour permettre aux personnes encore vivantes et valides qui ont été expulsées de Hebron et de Nutak/Okkak de retourner ensemble vers leur terre natale à l'été 2024. Les effets de ce projet seront profonds et durables. Ces réunions favoriseront la guérison des personnes expulsées et des autres participant.e.s qui auraient pu subir les répercussions de l'éviction de Hebron et de Nutak.

Le programme de la ferme-école thérapeutique a reçu 500 000 $. Il est conçu pour les élèves du Yukon de la maternelle à la 12e année qui ont des incapacités, particulièrement ceux et celles qui présentent une neurodiversité comme l'autisme, le TDAH ou des retards cognitifs. Le programme favorisera l'apprentissage par l'expérience; il se tiendra sur les terres ancestrales et tiendra compte de la perspective des Premières Nations. Les compétences acquises aideront les élèves à nouer des liens significatifs avec les autres ainsi qu'à améliorer leur bien-être psychologique, ce qui leur permettra d'apprendre plus efficacement et de ne pas décrocher de l'école.

Dans le volet jeunesse, quatre projets se démarquaient par leur engagement exceptionnel à faire changer les choses.

Le projet Investir dans l'avenir des femmes inuites a reçu 98 000 $. Il créera des occasions d'emploi et d'acquisition de compétences pour de jeunes femmes et de jeunes mères inuites. Les compétences ainsi acquises leur permettront d'augmenter à la fois leurs revenus et leur estime de soi. Les participantes seront encouragées à former un collectif et à envisager la possibilité de démarrer une entreprise sociale qui pourrait stimuler l'innovation dans leur communauté.

Le Festival de théâtre jeunesse du Yukon Theatre for Young People a reçu 99 000 $ pour tenir un festival dramatique de trois jours pour la jeunesse au Centre des arts du Yukon au début de l'année 2025. Le but de ce projet consiste à donner aux jeunes gens concernés l'occasion de profiter des bienfaits des arts de la scène sur la santé et le bien-être.

L.O.V.E. Inuktut, dont le but est de revitaliser et de protéger 11 dialectes d'inuktut, a reçu 100 000 $ pour produire des vidéos d'immersion pour les novices. Le projet créera une application novatrice qui intègre ces vidéos d'apprentissage des langues à la vie quotidienne. L'application, qui vient complémenter les ressources existantes, s'arrimera à d'autres ressources d'enseignement de l'inuktut, garantira un parcours d'apprentissage enrichissant et contribuera à l'essor continu à long terme de la langue et de la culture inuktutes.

La Coalition des jeunes pour la sécurité alimentaire - Nord a reçu 100 000 $ pour son projet qui vise à échanger avec les jeunes, à les soutenir et à les mettre en relation pour qu'ils lancent des initiatives alimentaires dans leur région. Le but de la Coalition est d'amener les jeunes à s'engager dans la production alimentaire locale et à se sentir à l'aise de partager leurs connaissances et leurs expériences à ce sujet. Les responsables du projet entendent créer un réseau de ressources gérées par les jeunes, pour les jeunes, réseau qui les encouragera à participer aux débats et aux initiatives en lien avec l'alimentation dans le Nord.

La cérémonie a été animée par Andrea Brazeau et Leonard Linklater, et a mis en vedette plusieurs artistes du Nord sous la direction artistique de Sylvia Cloutier.

À propos du Prix Inspiration Arctique

Considéré comme le plus grand prix annuel décerné au Canada, le Prix Inspiration Arctique (PIA) encourage, soutient et honore les réalisations des gens du Nord. Il récompense diverses équipes et appuie leurs projets novateurs dans les domaines de l'éducation, de la santé, du bien-être, de la culture, des arts, des langues, de la science, du savoir traditionnel, du changement climatique et de l'économie. Chaque année, il décerne un prix de 1 million de dollars, jusqu'à 4 prix d'une valeur maximale de 500 000 $ chacun, et jusqu'à 7 prix jeunesse d'une valeur maximale de 100 000 $ chacun. Détenu et géré par la Fiducie de bienfaisance du PIA, laquelle est dirigée par des gens du Nord, le PIA regroupe des organisations autochtones, des gouvernements, des entreprises, des organismes philanthropiques et de nombreux autres partenaires du Nord et du Sud.

