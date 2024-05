MultiBank Group reçoit la distinction Best Gold Broker 2024 de FX Empire





MultiBank Group, un courtier Forex de premier plan, est fier d'avoir reçu la prestigieuse distinction de « Best Gold Broker 2024» de FX Empire, un portail d'actualités financières mondialement reconnu pour ses prévisions précises, ses informations complètes sur le marché, ses évaluations détaillées sur les courtiers et sa couverture en temps réel de l'actualité.

Créé en 2005 en Californie, aux États-Unis, MultiBank Group a amassé une impressionnante collection de plus de 50 prix. Reconnu dans le monde entier comme un courtier de premier plan, MultiBank Group offre un portefeuille diversifié de plus de 20 000 instruments dans six classes d'actifs, y compris le Forex, les métaux, les indices, les actions, les cryptomonnaies et les actions.

Cette reconnaissance de FX Empire souligne la qualité exceptionnelle du service fourni par MultiBank Group à sa clientèle, qui compte sur le courtier pour le trading de l'or, un actif qui a connu une croissance significative et une appréciation de la valeur ces derniers temps. Cette reconnaissance réaffirme la réputation de longue date de MultiBank Group, sa vaste expérience et son professionnalisme inébranlable dans l'industrie.

Avec le lancement de son application mobile de pointe, MultiBank Plus, les clients peuvent bénéficier d'un accès ultra-rapide à un large éventail d'actifs, ainsi que d'outils de trading avancés pour des performances optimales. Offrant des fonctionnalités compétitives telles que de faibles spreads, un effet de levier jusqu'à 500:1 et plusieurs méthodes de paiement sans frais ni commissions internes, MultiBank Group garantit une expérience de trading inégalée à ses utilisateurs.

Au service de plus d'un million de clients dans le monde et avec plus de 25 bureaux à travers le monde, MultiBank Group est un choix évident pour les traders en herbe comme pour les investisseurs chevronnés, offrant des solutions sur mesure pour répondre à divers besoins d'investissement.

À propos du MultiBank Group:

MultiBank Group est une institution financière de premier plan avec un capital versé supérieur à 322 millions USD et un volume de transactions quotidien moyen de 12,1 milliards USD. Avec plus de 14 licences réglementaires à travers le monde, MultiBank Group est largement considéré comme l'un des courtiers les plus réglementés et les plus fiables du secteur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://multibankfx.com/.

7 mai 2024 à 18:50

