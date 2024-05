Blackstone nomme Philip Sherrill responsable mondial de l'assurance





Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd'hui la nomination de Philip Sherrill au poste de responsable mondial de l'assurance. Dans ses nouvelles fonctions, M. Sherrill se concentrera sur le développement de la plateforme d'assurance du cabinet à l'international, en étroite collaboration avec Gilles Dellaert, responsable mondial de Blackstone Credit & Insurance.

La plateforme d'assurance de Blackstone a multiplié sa taille par trois depuis 2020, dépassant récemment les 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La plateforme profite de la taille et de l'envergure du cabinet pour servir les clients de Blackstone dans le domaine de l'assurance, pour favoriser une meilleure performance à long terme et, en définitive, pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'assurés.

Gilles Dellaert, responsable mondial de Blackstone Credit & Insurance, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Phil au sein de Blackstone en tant que responsable mondial de l'assurance. Nos activités en matière de crédit et d'assurance connaissent une énorme dynamique de croissance, et nous voyons se dessiner une opportunité importante. L'expérience et l'expertise de Phil seront déterminantes pour faire passer la croissance de notre plateforme à l'étape supérieure ».

Philip Sherrill a déclaré : « Blackstone dispose d'une plateforme incomparable et d'un service client exceptionnel, ce qui le place dans une position unique pour apporter de la valeur aux compagnies d'assurance. J'ai le privilège de faire partie de cette équipe et je me réjouis de rejoindre Blackstone ».

Auparavant, M. Sherrill était directeur de la stratégie chez Global Atlantic Financial Group, où, pendant plus de dix ans, il a dirigé la stratégie d'entreprise, les fusions et acquisitions, la levée de capitaux et d'autres initiatives stratégiques dans l'ensemble des secteurs d'activité, en siégeant au comité de gestion, au comité d'investissement, au comité d'exploitation, au comité des risques et au comité des capitaux du cabinet, entre autres fonctions de direction. M. Sherrill a travaillé chez Goldman Sachs avant que Global Atlantic ne se sépare de Goldman. Il est titulaire d'un A.B. en études sociales du Harvard College.

À propos de Blackstone

Blackstone est le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde. Nous cherchons à offrir des rendements significatifs aux investisseurs institutionnels et individuels en renforçant les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nos actifs sous gestion, qui s'élèvent à plus de 1 000 milliards de dollars, comprennent des stratégies d'investissement mondiales axées sur l'immobilier, le capital-investissement, les infrastructures, les sciences du vivant, le capital-développement, le crédit, les actifs réels, les fonds secondaires et les fonds spéculatifs. De plus amples informations sont disponibles sur le site suivant www.blackstone.com. Suivez @blackstone sur LinkedIn, X (Twitter), et Instagram.

7 mai 2024 à 16:55

