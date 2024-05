PERRIER s'étend dans de nouveaux espaces de boissons revigorantes





NORTH YORK, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - PERRIER, la marque d'eau pétillante de qualité supérieure n o1 au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement de MAISON PERRIER, une gamme novatrice de boissons pétillantes de qualité supérieure qui comprend deux sous-gammes : MAISON PERRIER Infiniment et MAISON PERRIER Chic.

« Depuis plus de 125 ans, PERRIER incarne le dévouement à la qualité et au savoir-faire. Le lancement de Maison Perrier constitue un jalon important pour PERRIER, qui entame un nouveau chapitre de son remarquable parcours de marque afin d'offrir des expériences uniques et exceptionnelles à ses consommateurs, précise Lisa Beausoleil, présidente de Nestlé Waters Canada. Maison Perrier représente l'engagement de PERRIER à offrir des boissons modernes, délicates et savoureuses à ses précieux consommateurs. Préparez-vous à découvrir une toute nouvelle dimension de rafraîchissement et de sophistication. »

Infiniment, créée par MAISON PERRIER - MAISON PERRIER Infiniment est une fusion de bulles intenses et d'arômes naturels de fruits créant une expérience unique et sans sucre qui vous rafraîchit et rehausse vos moments. Deux nouvelles saveurs, le litchi et l'ananas, viennent s'ajouter aux neuf arômes favoris des consommateurs : citron, lime, orange, pamplemousse, gingembre et lime, fraise, framboise, mûre et pêche.

Chic, créée par MAISON PERRIER - MAISON PERRIER Chic est une gamme de cocktails sans alcool sophistiqués, conçus pour rehausser n'importe quelle occasion, offrant aux consommateurs une solution luxueuse et rafraîchissante se substituant aux boissons alcoolisées traditionnelles. Créée en collaboration avec des barmans, la gamme offre une combinaison parfaite de bulles intenses et d'un mélange recherché de jus de fruits concentrés, de plantes et d'arômes naturels pour une expérience de cocktail non alcoolisé unique et raffinée à moins de 30 calories. La gamme MAISON PERRIER Chic comprend deux élégants cocktails sans alcool, inspirés par des cocktails emblématiques et habilement préparés avec des ingrédients de haute qualité sélectionnés avec soin : le SPRITZER À LA PÊCHE, qui apporte une touche de pêche fruitée et la sensation réconfortante du vin rosé, et le MOJITO, un mélange d'agrumes et d'arômes naturels aux douces notes de menthe et de miel.



Pour célébrer le lancement de MAISON PERRIER, Lily Collins a été choisie comme ambassadrice internationale de la marque et Béatrice Martin, mieux connue sous son nom de scène Coeur de pirate, comme ambassadrice de la marque au Québec. Lily Collins, actrice et icône de style mondialement reconnue, incarne la sophistication et l'élégance. C'est la personne idéale pour donner vie à la vision de la marque à l'échelle internationale. Par ailleurs, Béatrice Martin est une autrice-compositrice-interprète réputée pour son style unique et son sens artistique, ainsi que pour ses liens profonds avec la culture québécoise, qui en font une représentante idéale pour la marque dans la province.

Dans le cadre de cette collaboration, Lily Collins et Béatrice Martin seront toutes deux mises en vedette dans une nouvelle campagne intégrée sur plusieurs canaux, mettant en avant l'allure et la sophistication de MAISON PERRIER. La campagne s'étendra sur plusieurs plateformes médiatiques, y compris la télévision, la publicité hors domicile, les médias numériques et les annonces ambulantes partout au Canada. De plus, la participation de Béatrice Martin se concentrera exclusivement sur le Québec, afin de mettre l'accent sur l'engagement de la marque envers les valeurs régionales et la pertinence culturelle.

La gamme MAISON PERRIER Infiniment peut maintenant être achetée dans les grandes pharmacies et épiceries, ainsi que chez les détaillants de dépannage au Canada. La gamme MAISON PERRIER Chic sera quant à elle lancée à l'échelle nationale chez les détaillants canadiens cet été. L'eau de source naturelle non aromatisée PERRIER sera également offerte.

À propos de l'eau de source naturelle PERRIER

Depuis plus d'un siècle, l'eau de source naturelle PERRIER collabore avec des artistes parmi les plus célèbres et les plus réputés au monde, dont Andy Warhol, Salvador Dalí, Bernard Villemot et Takashi Murakami, qui ont chacun apporté une touche d'irrévérence unique à leur art. Avec une histoire qui a commencé en 1863, à Vergèze, dans le Sud de la France, l'eau de source naturelle PERRIER est reconnue aux quatre coins du monde par sa bouteille verte emblématique et ses bulles intenses uniques. Nous écrivons maintenant un nouveau chapitre dans la catégorie des boissons de qualité supérieure. Pour en savoir plus, consultez le site perrier.com/ca/fr-ca ou suivez les pages Facebook et Instagram de Perrier.

À propos des boissons MAISON PERRIER

Les boissons MAISON PERRIER sont à l'avant-garde d'un nouveau chapitre pour les créateurs de Perrier.

MAISON PERRIER est une nouvelle gamme de boissons pétillantes revigorantes qui offre un goût agréable et intense pour répondre à vos différents besoins et vos préférences gustatives tout au long de la journée, que vous soyez à la recherche d'un petit plaisir revigorant en milieu de matinée ou de nouvelles saveurs raffinées pour concocter des cocktails sans alcool avec vos amis. Pour en savoir plus, consultez le site maisonperrier.fr/ca/fr-ca ou suivez les pages Facebook et Instagram de Maison Perrier.

7 mai 2024

