Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,2 M$ à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson





SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 225 000 $ a été accordée à la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour la construction d'un garage municipal.

Le bâtiment, d'une superficie de 1 336 mètres carrés, remplace l'ancien garage municipal qui se trouvait autrefois au 245, chemin Masson. Il comprend entre autres douze portes de garage, plusieurs baies de stationnement et une baie de lavage, un vestiaire, des bureaux administratifs et des espaces de rangement.

Citations :

« Les infrastructures municipales requièrent des investissements de la part des municipalités. C'est pourquoi je suis fière du fait que notre gouvernement les soutienne pour qu'elles puissent mener à terme des projets importants, comme celui du nouveau garage municipal de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est plus de 4,2 millions de dollars qui sont ainsi consentis par le biais du PRACIM, notre programme pour les infrastructures municipales. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse pour la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, qui peut maintenant se fier à une infrastructure moderne pour offrir des services de qualité aux citoyennes et citoyens tout en assurant la sécurité de son personnel. Je remercie toutes celles et tous ceux ayant contribué à la mise en oeuvre de cette belle initiative! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« C'est avec une grande fierté que nous avons pris possession de notre nouveau garage municipal, le 23 janvier dernier. Au nom du conseil municipal, je désire remercier le gouvernement du Québec, qui a alloué 4,225 millions de dollars pour la réalisation de cet important projet. Ce nouveau garage est bien plus qu'un simple bâtiment; il constitue un lieu de travail sécuritaire pour nos employées et employés, lesquels ont d'ailleurs été impliqués dès le départ dans sa conception. Ce fut un travail d'équipe à tous les niveaux, une grande réussite. »

Gilles Boucher, maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

7 mai 2024 à 14:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :