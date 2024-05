Les Thés DAVIDsTEA atteignent leur objectif de 2 millions de tasses de thé gratuites grâce à l'initiative de thé gratuit pour les infirmiers et les infirmières





MONTRÉAL, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l'un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, sont heureux d'honorer la Journée nationale des infirmiers et infirmières en annonçant qu'ils ont atteint leur objectif de don, soit d'offrir plus de deux millions de tasses de thé aux héros de première ligne depuis le début de la pandémie. Pour souligner cette réussite, les infirmiers et les infirmières peuvent se présenter dans l'une des 18 boutiques phares de Les Thés DAVIDsTEA au Canada, tout au long du mois de mai, pour obtenir une tasse de thé gratuite!







Après avoir atteint son objectif initial d'un million de tasses en 2022, la Société s'était fixé un nouvel objectif de deux millions de tasses d'ici la fin de l'année 2023. Ce dernier a été atteint rapidement grâce à l'annonce faite par Les Thés DAVIDsTEA en décembre que tous les achats des clients équivaudraient à une tasse de thé donnée, et ce, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des infirmiers et infirmières, la Société est ravie de continuer de soutenir ces héros de la santé qui travaillent dur en leur offrant un remerciement spécial : tout au long du mois, les infirmiers et infirmières peuvent se rendre dans n'importe quelle boutique de la Société pour déguster une tasse gratuite du thé du jour ? aucun achat n'est requis.

Les Thés DAVIDsTEA poursuivent leur soutien aux héros et héroïnes de première ligne ? y compris le personnel de la santé, les éducateurs et éducatrices, les premiers répondants et premières répondantes, et plus encore ? au Canada et aux États-Unis en augmentant son objectif de don à trois millions de tasses de thé. À partir d'aujourd'hui, chaque achat effectué dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA et en ligne à davidstea.com équivaut à une tasse de thé donnée. En outre, les personnes souhaitant désigner du personnel local de première ligne pour recevoir des dons de thé peuvent remplir et soumettre le formulaire de demande de commandite de la Société.

« Le thé, c'est plus que du thé, c'est du réconfort servi dans une tasse », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « C'est pour cette raison qu'il a toujours été important pour nous, chez Les Thés DAVIDsTEA, de prendre soin de notre communauté, et nous sommes honorés de pouvoir témoigner de notre appréciation et apporter un peu de joie à la journée de tant de héros et d'héroïnes de première ligne, qui travaillent fort. »

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection spécialisée de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d'accessoires et de cadeaux liés au thé, par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com ?, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies au Canada et de 170 épiceries aux États-Unis, ainsi que de ses 18 boutiques canadiennes appartenant à la Société. Celle-ci offre principalement des mélanges de thé exclusifs Les Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d'origine unique. La passion et la connaissance du thé de son équipe imprègnent sa culture et prennent racine dans son désir d'explorer les saveurs du thé, ses bienfaits pour la santé et ainsi que sa place dans les différents aspects de la vie. En mettant l'accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

