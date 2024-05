Deux nouveaux directeurs pour le réseau du Conservatoire





QUÉBEC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est heureux d'annoncer la nomination de deux nouveaux directeurs au sein de son organisation. Son conseil d'administration a entériné les deux nominations lors de sa séance extraordinaire du 6 mai. Le CA a ainsi nommé monsieur Jonathan Gagnon au poste de directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec (CADQ), ainsi que monsieur Luc Chaput à titre de directeur du Conservatoire de musique de Montréal (CMM).

Directeur du CADQ

M. Jonathan Gagnon agira à titre de prochain directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec, succédant à l'actuel directeur du CADQ, M. Jean-Sébastien Ouellette. Ce dernier quittera ses fonctions de direction au terme de l'année scolaire en juin, mais sera de retour à la prochaine session d'automne dans le corps professoral.

Diplômé du CADQ en Jeu dans la cohorte 2003 ainsi qu'en mise en scène et création en 2009, Jonathan Gagnon évolue comme artiste professionnel sur les scènes du Québec et d'ailleurs depuis plus de vingt ans. On a pu le voir également dans plusieurs productions télévisuelles et cinématographiques. Il est professeur au CADQ depuis 2011 où il a enseigné plusieurs matières à tous les niveaux de la formation en jeu.

Détenteur d'un microprogramme de 2e cycle en gestion des organismes culturels de HEC Montréal, M. Gagnon est aussi codirecteur artistique de la compagnie théâtrale de Québec Théâtre de Passage depuis 2003. Sa formation et son expérience en gestion lui permettront de veiller à la pérennité et au rayonnement du Conservatoire.

Sensible aux défis qui touchent les arts vivants, tel que la diversité culturelle et le développement durable, Jonathan Gagnon souhaite poursuivre le travail amorcé par son prédécesseur. La mission du CADQ lui tient particulièrement à coeur. C'est d'ailleurs dans cette direction qu'il aspire à accompagner les jeunes artistes dans le développement de leur plein potentiel et ainsi rêver le théâtre de demain. Son entrée en fonction se fera de manière graduelle au courant de l'été 2024.

Directeur du CMM

M. Luc Chaput sera le prochain directeur du Conservatoire de musique de Montréal. Lui-même fier diplômé de l'institution, il y a obtenu des diplômes en hautbois, musique de chambre, harmonie et contrepoint, entre 1987 et 1990. Pédagogue reconnu, M. Chaput a enseigné le hautbois et dirigé des orchestres de jeunes pendant plus de vingt ans.

À l'emploi de l'Orchestre Métropolitain de Montréal depuis 2012, d'abord comme directeur au développement des affaires, par la suite comme directeur de la production et des tournées et, depuis 2022, comme directeur du personnel artistique, M. Chaput a évolué dans le milieu de la musique en exerçant diverses fonctions.

Durant sa carrière prolifique, il a travaillé comme professeur, musicothécaire, musicien, chef d'orchestre, directeur musical et administrateur. Ses expériences diversifiées combinées à sa passion pour la musique lui permettront de poursuivre le développement du CMM au bénéfice de la communauté étudiante et du corps professoral. Il entrera en fonction dès juin prochain afin de succéder à Mme Manon Lafrance qui partira à la retraite après douze années à la tête du CMM.

Le conseil d'administration tient à remercier chaleureusement M. Ouellette pour ses trois années à la direction du CADQ et souhaite souligner sa vivacité, sa créativité et sa grande humanité. Le conseil souhaite également exprimer sa vive gratitude à l'égard de Mme Manon Lafrance pour ses douze années à la tête du Conservatoire de musique de Montréal. Grâce à sa vision, son leadership et son souci de l'excellence, elle a participé au rayonnement du CMM d'une façon remarquable.

Monsieur Marc Hervieux, directeur général du CMADQ, est très fier d'accueillir messieurs Gagnon et Chaput au sein de l'équipe du Conservatoire à titre de directeurs d'établissement. Il tient à leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues et leur assure tout le soutien nécessaire à leur intégration dans leurs nouvelles fonctions.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

