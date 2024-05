La méthode d'essai de Lubrizol sur la corrosion du cuivre dans les moteurs de véhicules électriques remporte le prix SAE International Award





Une équipe d'experts de Lubrizol Corporation a été récompensée pour son important apport au secteur des carburants et de la mobilité avec le développement d'une nouvelle méthode d'essai sur la corrosion. Cette innovation a valu à Gregory Hunt et Michael Gahagan, employés de Lubrizol, le SAE International Award for Outstanding Research in Mobility Fuels and Lubricants lors d'une récente cérémonie et reflète le leadership constant de Lubrizol dans la technologie des lubrifiants pour véhicules électriques. Le prix international SAE International Award a récompensé l'équipe de Lubrizol ainsi que d'autres leaders pour avoir permis ce développement innovant dans le secteur de la mobilité.

Le travail préparatoire de cet essai a démarré dans les laboratoires de recherche et de développement de Lubrizol et n'a abouti qu'après des années de recherche et d'essais. L'essai répond à un besoin du secteur de développer un essai sur la corrosion mesurant avec précision la performance des lubrifiants à des températures d'application réelles. L'essai est pertinent pour toutes les applications où la corrosion est problématique et il est particulièrement utile pour évaluer la corrosion du cuivre dans les groupes motopropulseurs électriques.

L'essai a été validé et son utilisation généralisée est devenue pratique grâce à la collaboration de partenaires industriels dans le domaine de l'automobile et dans l'univers de l'e-mobilité.

« La reconnaissance de SAE International pour ce développement important en matière d'essais sur la corrosion est gratifiante, car elle illustre l'impact des chercheurs de Lubrizol sur l'ensemble du secteur », a déclaré Brenna Huovie, vice-présidente de la technologie des additifs chez Lubrizol. « L'essai sur la corrosion des câbles (Wire Corrosion Test) est un vibrant exemple de la manière dont collaboration plus ingéniosité peuvent faire déboucher un concept scientifique sur une application commerciale ».

Cette réussite fait suite à plusieurs récompenses et reconnaissances attribuées récemment à Lubrizol pour l'ensemble de son portefeuille, notamment de la part de clients, du secteur industriel et de l'innovation. Au début de l'année, l'essai sur la corrosion des câbles a été homologué par les Rosefield Energy Tech Awards pour ses avancées technologiques. En outre, Lubrizol a obtenu le prix IRI Innovation Excellence Award for Digital and Technological Innovation pour son système d'essais et d'analyse de données Q.LIFE®.

Pour plus d'informations sur les capacités de recherche et d'essais de Lubrizol, veuillez consulter le site suivant www.Lubrizol.com.

À propos de Lubrizol

Lubrizol Corporation, une société du groupe Berkshire Hathaway, est une entreprise de produits chimiques spécialisés où la science intervient pour apporter des solutions durables et faire progresser la mobilité, améliorer le bien-être et la vie moderne. Fondée en 1928, Lubrizol possède et exploite plus de 100 sites de production, des bureaux commerciaux et techniques dans le monde entier et emploie plus de 8 000 personnes. Pour plus d'informations, visitez le site suivant www.Lubrizol.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mai 2024 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :