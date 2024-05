Knight-Hennessy Scholars annonce sa plus grande cohorte à ce jour : 90 nouveaux chercheurs





La cohorte 2024 de boursiers Knight-Hennessy représente 30 pays et 45 programmes d'études supérieures à l'Université de Stanford

STANFORD, Californie, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Knight-Hennessy Scholars de l'Université de Stanford a annoncé aujourd'hui sa cohorte 2024 de 90 nouveaux chercheurs, la plus grande à ce jour. Cette septième cohorte est composée d'étudiants de 30 pays qui poursuivront des diplômes dans 45 programmes de troisième cycle dans les sept écoles de deuxième cycle de Stanford. Pour la première fois, la cohorte comprend des universitaires qui ont la citoyenneté de l'Autriche, du Bahreïn, de Biélorussie, de la Bolivie, de la Bulgarie, de la France et du Sri Lanka.

Knight-Hennessy Scholars est un programme de bourses d'études supérieures multidisciplinaire et multiculturel qui couvre les sept écoles de l'Université de Stanford. Les chercheurs de Knight-Hennessy reçoivent jusqu'à trois ans de soutien financier pour poursuivre des études supérieures à Stanford tout en s'engageant dans des expériences qui les préparent à être des leaders visionnaires, courageux et collaboratifs qui s'attaquent à des défis complexes auxquels le monde est confronté. Les chercheurs sont sélectionnés en fonction de leur démonstration d'indépendance de pensée, de leur leadership volontaire et de leur état d'esprit civique.

« Avec chaque nouvelle cohorte de chercheurs, je suis encore plus encouragé par l'avenir », a déclaré John L. Hennessy, président émérite de l'Université Stanford et directeur de la famille Shriram de Knight-Hennessy Scholars. « Les défis auxquels notre monde est confronté ne font que se complexifier, ce qui confirme l'importance de notre mission ici. »

Knight-Hennessy Scholars forme des leaders émergents qui s'engagent pour le bien commun et les outils nécessaires pour favoriser un changement significatif. Le King Global Leadership Program est un élément central de l'expérience des boursiers Knight-Hennessy, offrant un large éventail d'ateliers, de conférences, de projets et d'expériences qui complètent l'enseignement supérieur des universitaires, les aidant à atteindre leurs objectifs de leadership.

Parmi les boursiers 2024 , 47 % détiennent un passeport non américain. Quarante-neuf pour cent des universitaires américains s'identifient comme une personne de couleur, et 11 % ont servi dans l'armée américaine. Les boursiers ont obtenu des diplômes de premier cycle dans 60 institutions différentes, dont 12 institutions internationales. Vingt-deux pour cent sont les premiers de leur famille à obtenir un diplôme universitaire. La septième cohorte porte le nombre total de boursiers à 514 à ce jour, à commencer par la cohorte inaugurale inscrite en 2018.

« Chaque chercheur apporte une perspective unique à notre communauté en pleine croissance », a déclaré Tina Seelig, directrice exécutive de Knight-Hennessy Scholars. « C'est inspirant de les voir tisser des liens et acquérir des connaissances entre les disciplines, les cultures et les idéologies, contribuant ainsi à leur capacité à relever les plus grands défis du monde. »

La demande pour la cohorte 2025 de Knight-Hennessy Scholars ouvrira le 1er juin 2024 et doit être soumise le 9 octobre 2024. Les chercheurs potentiels peuvent assister à des séances d'information pour en savoir plus sur la communauté, le programme de développement du leadership et le processus d'admission. Knight-Hennessy Scholars n'a pas de quotas ou de restrictions en fonction de la région, du collège ou de l'université, du domaine d'études ou des aspirations professionnelles.

Annoncé en 2016, Knight-Hennessy Scholars est nommé en l'honneur de Phil Knight, MBA 62, philanthrope et cofondateur de Nike Inc., et de John Hennessy, président d'Alphabet Inc. et président émérite de Stanford (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars est la plus grande bourse d'études supérieures au monde, à l'échelle de l'université et entièrement dotée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kh.stanford.edu .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2406161/DenningHouse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502473/Knight_Hennessy_Logo.jpg

7 mai 2024 à 12:00

