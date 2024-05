Verimatrix XTD Enterprise Suite reçoit le prix 2024 Cybersecurity Excellence Awards





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Verimatrix XTD Enterprise Suite a été récompensée par le prestigieux prix 2024 Cybersecurity Excellence Award. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre d'une série de récompenses successives qui font de Verimatrix XTD la solution professionnelle de référence en matière de sécurité des applications mobiles.

La suite Verimatrix XTD Enterprise est devenue la solution de cybersécurité de référence pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs applications iOS et Android contre la rétro-ingénierie et d'autres cyberattaques. Verimatrix se démarque de la concurrence en proposant des options de déploiement polyvalentes, notamment des kits de développement sur site, des solutions cloud sans code requis et un service sur mesure qui garantit une mise en oeuvre rapide et rentable des mesures de cybersécurité au sein des processus DevSecOps et CI/CD (intégration et déploiement continus).

"Verimatrix XTD est la référence en matière de sécurité des applications, offrant une protection inégalée pour les applications mobiles, web et embarquées qui sont utilisées notamment dans des secteurs sensibles, et ce, tout en simplifiant leur mise en oeuvre afin de favoriser l'innovation", a déclaré Tom Powledge, head of cybersecurity de Verimatrix. "Cette récompense prestigieuse témoigne de la vision et des performances de nos équipes produits et ingénieurs, qui nous permettent toujours de developper des solutions de sécurité innovantes et complètes capables d'anticiper et de neutraliser les cyber-menaces émergentes à travers le monde."

"Nous félicitons Verimatrix XTD pour sa distinction dans la catégorie "Mobile Application Security" des Cybersecurity Excellence Awards 2024", a déclaré Holger Schulze, CEO de Cybersecurity Insiders et fondateur de la communauté "Information Security Community" sur LinkedIn, forte de 600 000 membres et organisatrice de la 9e édition annuelle des Cybersecurity Excellence Awards. "Votre réussite illustre votre engagement exceptionnel envers les principes fondamentaux de l'excellence, de l'innovation et du leadership en matière de cybersécurité."

Verimatrix XTD protège les propriétaires d'applications mobiles contre notamment les logiciels malveillants de type "overlay", les attaques de la chaîne d'approvisionnement, le reconditionnement d'applications, la modification dynamique, la falsification et les attaques de type "man-in-the-device" et bien plus encore, et ce grâce à des techniques d'obfuscation avancées et à des capacités de détection et de réponse aux menaces reposant sur à l'IA/ML. Pour plus d'informations sur Verimatrix XTD ou pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste de la sécurité des applications mobiles de Verimatrix, visitez le site www.verimatrix.com/cybersecurity.

Pour plus d'informations sur les Cybersecurity Excellence Awards et la liste complète des lauréats de cette année, visitez le site www.cybersecurity-excellence-awards.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

7 mai 2024 à 11:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :