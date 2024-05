HSB Canada lance l'Assurance de la responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi pour les petites entreprises





L'Assureur spécialisé HSB Canada a lancé aujourd'hui l'Assurance de la responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi, une nouvelle garantie destinée à aider les petites entreprises à répondre aux réclamations découlant de pratiques liées à l'emploi.

« Les réclamations liées à l'emploi sont de plus en plus répandues et complexes en raison de l'évolution de l'environnement social et juridique », a déclaré Terry Smith, vice-président, Gestion des clients de la division des Traités chez HSB Canada. « Les petites entreprises sont particulièrement exposées, car elles ne disposent généralement pas de ressources humaines ou financières dédiées pour faire face aux questions d'ordre juridique et aux paiements qui pourraient atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. »

L'offre couvre non seulement les réclamations déposées par les employés, mais également par tout tiers, notamment les clients ou les fournisseurs.

En plus des couvertures contre la responsabilité civile et les frais de défense, HSB propose une ligne d'assistance juridique aux propriétaires d'entreprise, consistant en un accès à des avocats offrant des conseils sur un large éventail de problèmes liés aux petites entreprises.

HSB Canada fournit cette solution clé en main, comprenant la souscription, le marketing et le soutien en cas de sinistre, par l'intermédiaire d'Assureurs partenaires.

1 Rapport de recherche sur le Respect au travail, Western Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children, et Congrès du travail du Canada, Avril 2022.

2 Rapport, HSB et Forum Research, Septembre 2022.

HSB Canada

HSB Canada, membre de Munich Re, est un assureur spécialisé multilignes et un fournisseur de services d'inspection, de gestion des risques et de technologies ldO. Les offres d'assurance d'HSB Canada comprennent le bris d'équipement, le cyber-risque et d'autres couvertures. HSB allie son expertise en ingénierie, sa technologie et ses données pour concevoir des solutions d'assurances et de services créatives pour les risques existants et émergents en lien avec les changements technologiques. Tout au long de son histoire de 150 ans, la mission d'HSB a été d'aider ses clients à prévenir les pertes, à promouvoir une utilisation durable de l'énergie et à établir des relations plus étroites qui profitent aux entreprises, aux institutions publiques et aux consommateurs. HSB détient la cote financière la plus élevée, A++ (Supérieure) de l'A.M. Best Company. Pour plus de renseignements, visitez www.hsb.ca et connectez-vous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Munich Re

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance en première ligne et de solutions de risques liés à l'assurance. Le groupe est composé de la réassurance et des secteurs d'activités d'ERGO, ainsi que de la société d'investissement en capital MEAG. Munich Re est active dans le monde entier et opère dans tous les secteurs de l'assurance. Depuis sa fondation en 1880, Munich Re est reconnue pour son expertise inégalée en matière de risque et sa bonne situation financière. Elle offre aux clients une protection financière face à des niveaux de dommages exceptionnels ? du tremblement de terre de San Francisco en 1906 à l'ouragan Ian en 2022. Munich Re possède une force innovante exceptionnelle, ce qui lui permet également de couvrir des risques extraordinaires, tels que les lancements de fusées, les énergies renouvelables ou les cyber-attaques. L'organisation joue un rôle clé dans l'accélération de la transformation numérique du secteur de l'assurance et, ce faisant, a encore élargi sa capacité à évaluer les risques et la gamme de services qu'elle propose. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers.

7 mai 2024 à 11:40

