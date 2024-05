Pérennisation du financement de cellules d'intervention rapide - Près de 10 M$ pour des filets de sécurité afin de prévenir les féminicides liés à la violence conjugale





DRUMMONDVILLE, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 9,7 M$ sur quatre ans pour soutenir neuf organismes coordonnant des cellules d'intervention rapide.

Le gouvernement du Québec vient ainsi pérenniser les initiatives de cellules d'intervention rapide. Celles-ci réunissent plusieurs organismes, notamment du réseau de la santé et des services sociaux, les services policiers ainsi que les organismes intervenant auprès des victimes et des auteurs de violence pour évaluer les risques d'homicides et de blessures graves et ainsi élaborer des plans d'intervention. Elles visent principalement la prévention des homicides conjugaux.

Cet important financement permettra de :

coordonner le déploiement de cellules d'intervention rapide en matière de violence conjugale sur les plans local et régional;

stabiliser les activités de certains organismes;

répondre aux demandes formulées par ces organismes en leur offrant une certaine flexibilité grâce à du soutien à la mission.

Rappelons que la lutte contre la violence conjugale est une priorité du gouvernement du Québec. Depuis 2019, plus de 1,1 G$ ont été consacrés à la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale.

Citations

« Les cellules d'intervention rapide sont une solution innovante. Elles s'ajoutent au bouquet de mesures qu'on a mises en place pour lutter contre la violence conjugale. Grâce à la concertation qui s'opère, nous créons un solide filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants. Je suis fière que nous puissions pérenniser leur financement. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Ces investissements sans précédent me rendent très fier de faire partie d'un gouvernement qui agit concrètement pour assurer la sécurité des femmes et réduire les violences qu'elles subissent. Je veux souligner aussi la grande collaboration qui existe, dans le respect de leur mission, entre tous les intervenants de Drummondville et de la région, unis autour de cette cause. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« C'est avec une immense joie que nous accueillons l'annonce du financement à la mission. Cette somme permettra d'assurer la pérennisation de Komodo, la cellule d'intervention rapide mise en place dans la MRC de Drummond. »

Andrée-Anne Genest, codirectrice générale du Centre de ressources pour hommes Drummond et co-porteuse de la cellule d'intervention rapide de Drummond-Komodo

« Komodo, c'est la conciliation des expertises au service d'une communauté. C'est la collaboration et le dévouement d'un ensemble de partenaires dans le but ultime de sauver des vies. »

Stéphanie Gauthier, codirectrice générale de la Rose des Vents et co-porteuse de la cellule d'intervention rapide de Drummond-Komodo

Faits saillants

Depuis 2023, les 17 régions administratives du Québec sont desservies par au moins une cellule d'intervention rapide.

Le Secrétariat à la condition féminine finance 14 organismes coordonnant des cellules d'intervention rapide sur le territoire.

Aujourd'hui, l'annonce vise 9 organismes dans 14 régions, pour un soutien financier sur 4 ans.

Le 18 octobre 2023, la ministre avait par ailleurs annoncé le soutien financier à la mission de 2 organismes dans la région de la Montérégie, également pour 4 ans : l'organisme Via l'Anse a reçu 157 880 $; la Re-Source de Châteauguay a bénéficié de 143 956 $.



Liens connexes

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale ainsi que pour soutenir les personnes victimes, consultez :

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

7 mai 2024 à 11:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :