Les fameuses pizzas collations Bagel Bites sont de retour! La marque préférée des consommateurs fait son grand retour sur les étagères d'épiceries canadiennes partout au pays

À la demande générale, les pizzas collations Bagel Bites, la collation cuite au four tant aimée, a annoncé son retour sur les étagères canadiennes. La collation en format bouchée préférée des consommateurs est de retour pour offrir le même goût délicieux, la même saveur et la même commodité que les gens connaissent et adorent. De retour en trois saveurs emblématiques : fromage et pepperoni, trois fromages, et fromage, saucisse et pepperoni, les Bagel Bites sont désormais disponibles chez les détaillants à travers le pays.

Créées au milieu des années 1980, les Bagel Bites sont une collation nostalgique et un produit incontournable depuis plusieurs générations au Canada. À la suite du départ de la marque en 2021, 81 % des consommateurs de Bagel Bites ont quitté la catégorie, qui a alors connu une baisse de 30 %. En tant que première marque à combiner la pizza et le bagel, Bagel Bites est ravie de ramener les consommateurs dans la catégorie en leur proposant une solution rapide au goût alléchant. Avec un minimum de temps de préparation, chaque boîte comprend un plateau croustilleur pratique allant au micro-ondes pour faciliter le service. Il suffit de les mettre au micro-ondes, au four ou dans le grille-pain et, aussi tentant que ça puisse l'être, n'oubliez pas de les laisser refroidir avant de les déguster.

«?Bagel Bites compte des adeptes incroyablement passionnés, et nous avons travaillé fort pour ramener ces pizzas collations populaires sur les étagères canadiennes?», a affirmé Marie Claire Hurtado, directrice principale de la marque Bagel Bites. «?En la positionnant comme une collation sans limites, nous continuerons d'offrir nos délicieuses saveurs familières aux amateurs de partout au pays. Notre retour n'est que le début de ce qui est à venir!?»

Avec la popularité croissante des aliments nostalgiques, Bagel Bites retrouve son rôle de collation pratique incontournable et cuite au four au sein des foyers canadiens, d'un océan à l'autre. La marque fait son retour sur le marché avec un nouveau logo et un nouvel emballage, et chaque portion de Bagel Bites contient 7 grammes de protéines, 0 gramme de gras trans et aucun arôme artificiel ni sirop de maïs à haute teneur en fructose.

Nous menons la transformation chez Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC), inspirés par notre objectif de rendre la vie savoureuse. Les consommateurs sont au coeur de tout ce que nous faisons. Avec des ventes nettes d'environ 27 milliards de dollars en 2023, nous sommes engagés à faire croître nos marques d'aliments et de boissons emblématiques et émergentes à l'échelle mondiale. Nous nous appuyons sur notre ampleur et notre agilité pour libérer la pleine puissance de Kraft Heinz à travers un portefeuille de six plateformes de produits axés sur le consommateur. En tant que citoyens du monde, nous sommes dévoués à avoir un impact durable et éthique tout en contribuant à nourrir la planète de manière saine et responsable. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez www.kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

