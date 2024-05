Les relations jouent un rôle clé dans la création de plus grandes opportunités de revenus pour les prêteurs automobiles, selon J.D. Power





Alors que les ventes de véhicules neufs au Canada continuent de croître en glissement annuel, les prêteurs qui cherchent à gagner une part plus importante du marché devraient se concentrer sur l'établissement et le développement de relations avec les concessionnaires, selon l'étude intitulée J.D. Power 2024 Canada Dealer Financing Satisfaction Study, SM publiée aujourd'hui.

L'étude, qui mesure la satisfaction des concessionnaires de véhicules neufs à l'égard de leurs fournisseurs de financement, constate que les concessionnaires qui ont des interactions fondées sur des relations avec leur prêteur sont 54 points (sur une échelle de 1 000 points) plus satisfaits que ceux dont les interactions sont strictement transactionnelles. En outre, les concessionnaires axés sur les relations sont 36 % plus susceptibles de recommander le prêteur dans les 12 prochains mois.

« Les chiffres montrent avec une majorité écrasante que les prêteurs qui construisent et maintiennent des interactions holistiques avec les concessionnaires sont plus susceptibles de générer des activités supplémentaires que sur des transactions qui ne reposent que sur la rémunération », déclare Patrick Roosenberg, directeur principal, veille des financements automobiles, J.D. Power. « Les représentants commerciaux d'un prêteur jouent un rôle essentiel dans l'entretien et la gestion de ces engagements fondés sur les relations. Les prêteurs devraient investir dans leurs représentants commerciaux et leur donner les moyens d'exceller et s'assurer qu'ils disposent des outils nécessaires pour cultiver ces relations de manière très efficace. Un moyen d'y parvenir est de maintenir un ratio représentant/concessionnaire adapté. »

Avec près d'un concessionnaire sur cinq classé comme transactionnel selon l'étude, les prêteurs ont de nombreuses opportunités de croissance organique pour développer leurs activités en les convertissant en clients basés sur les relations.

Classement de l'étude

Ford Credit et Kia Finance terminent premiers ex aequo dans le segment des prêteurs exclusifs pour des client(e)s préférentiel(le)s, chacun avec un score de 812. Hyundai Motor Finance (784) se classe troisième.

Dans le segment des prêteurs non exclusifs pour des client(e)s préférentiel(le)s, Financement Auto TD arrive en tête avec un score de 833. La Banque Scotia arrive en deuxième place (788).

Dans le segment des prêteurs non exclusifs pour client(e)s quasi préférentiel(le)s, Financement Auto TD se classe en première position pour la septième année consécutive avec un score de 826.

Retrouvez le tableau du classement pour chaque segment sur http://www.jdpower.com/pr-id/2024037.

La Canada Dealer Financing Satisfaction Study, qui en est dans sa 26e année, comporte 6 164 évaluations de fournisseurs de services financiers, dans trois segments, toutes provenant de concessionnaires de véhicules neufs au Canada. L'étude a été réalisée en février et mars 2024.

Pour en savoir plus sur la Canada Dealer Financing Satisfaction Study, rendez-vous sur https://www.jdpower.com/business/auto-finance/canada-dealer-financing-satisfaction-study.

