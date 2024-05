Ontario Créatif dévoile le nom des 13 finalistes du Prix littéraire Trillium





TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - Ontario Créatif, un organisme du gouvernement de l'Ontario, est fier de présenter les finalistes de l'édition 2024 du Prix littéraire Trillium, le prix littéraire le plus prestigieux décerné par la province aux autrices et auteurs ontariens de langue française ou anglaise.

Cette année marque le 37e anniversaire de ce prix, qui célèbre l'excellence littéraire et promeut la diversité des écrivaines et écrivains de l'Ontario et de leurs oeuvres. Treize titres reflétant tous les genres et rédigés en français ou en anglais ont été retenus en sélection finale du Prix littéraire Trillium 2024. Les finalistes de l'édition de cette année analysent la complexité des liens personnels. Ils nous guident dans la quête du sentiment d'appartenance; ils partagent avec nous la douleur d'une perte personnelle; et ils nous révèlent l'essence même de ce que signifie être humain. En bref, ils répondent à la question suivante : quelle est la signification d'être vivant?

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue française :

Martin Bélanger , La fin de nos programmes , Del Busso éditeur

, , éditeur Andrée Christensen , Plonge, Freya, vole ! , Les Éditions David

, , Les Éditions David David Ménard , L'aurore martyrise l'enfant , Éditions L'Interligne

, , Éditions L'Interligne Paul Ruban , Le parfum de la baleine , Flammarion Québec

, , Flammarion Québec Nicolas Weinberg , Vivre ou presque, Éditions L'Interligne

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue anglaise :

Mike Barnes , Sleep is Now a Foreign Country: Encounters with the Uncanny , Biblioasis

, , Biblioasis Nina Dunic , The Clarion , Invisible Publishing

, , Invisible Publishing D.A. Lockhart , North of Middle Island , Kegedonce Press

, , Kegedonce Press Kathryn Mockler , Anecdotes , Book*hug Press

, , Book*hug Press Zalika Reid-Benta , River Mumma , Penguin Canada / Penguin Random House Canada

Finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise :

Britta Badour , Wires that Sputter , McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada

, McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada Catriona Wright , Continuity Errors , Coach House Books

, , Coach House Books A. Light Zachary, More Sure, Arsenal Pulp Press

Ontario Créatif n'a pas reçu le nombre minimum d'ouvrages exigé pour décerner le Prix de poésie Trillium en langue française cette année. Le Prix Trillium a pour objectif de promouvoir et de soutenir les poétesses et poètes franco-ontariens. Une présentation spéciale organisée lors de l'événement du 20 juin mettra en lumière les lauréates et lauréats passés de ce prix et mettra en valeur la riche tradition de poésie franco-ontarienne. Ontario Créatif compte consulter ses partenaires francophones du secteur de l'édition avant la prochaine édition du Prix de poésie Trillium en langue française. Le prix du livre d'enfant Trillium (langue française) sera décerné en 2025.

Cliquez ici pour en savoir plus sur ces autrices et auteurs émergents et leurs oeuvres en compétition.

Le nom des lauréates et lauréats du Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award sera dévoilé au cours d'une cérémonie qui sera organisée le 20 juin 2024. Nous vous invitons à consulter notre site Web et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir le nom de ces autrices et auteurs et célébrer leurs oeuvres littéraires.

CITATIONS

« Les autrices et auteurs ontariens continuent de captiver l'imagination des lecteurs, tant au Canada qu'à l'étranger. Ces conteurs visionnaires donnent vie à des idées, inspirent et divertissent les publics, établissent de nouvelles normes d'excellence littéraire et contribuent en même temps à assurer la croissance continue de l'industrie de l'édition ontarienne. J'adresse toutes mes félicitations à tous les finalistes! »

- L'honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« Ontario Créatif est fier de décerner le Prix littéraire Trillium chaque année. Ce prix met en lumière le talent littéraire exceptionnel des autrices et auteurs ontariens et de leurs éditeurs. Les finalistes de l'édition 2024 nous font découvrir la profondeur et la portée de notre héritage littéraire. Nous félicitons ces autrices et auteurs et leurs éditeurs qui contribuent à l'économie de l'Ontario à hauteur de 980 millions de dollars et qui emploient plus de 6 000 personnes. Mettez ces autrices et auteurs du Prix littéraire Trillium en signet et achetez leurs ouvrages auprès de vos librairies indépendantes locales. »

- Aaron Campbell, président du conseil d'administration d'Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en oeuvrant en faveur des autrices et auteurs ontariens. Les lauréates et lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars , tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 pour promouvoir les ouvrages primés. Trois titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Les lauréates et lauréats de ce prix touchent 10 000 dollars , tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien pour promouvoir les ouvrages primés.

poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Les lauréates et lauréats de ce prix touchent 10 , tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien pour promouvoir les ouvrages primés. Le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française), institué à l'occasion de la 20 e édition du Prix Trillium, est décerné en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet de prendre en compte un plus grand nombre d'ouvrages pour ces prix spécifiques en langue française. Les lauréates et lauréats de ces deux prix reçoivent la somme de 10 000 dollars . Cette année, nous n'avons pas reçu le nombre d'ouvrages exigé pour décerner le Prix de poésie Trillium. Le Prix du livre d'enfant Trillium sera décerné en 2025, comme prévu.

édition du Prix Trillium, est décerné en alternance avec le poésie Trillium en langue française. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet de prendre en compte un plus grand nombre d'ouvrages pour ces prix spécifiques en langue française. Les lauréates et lauréats de ces deux prix reçoivent la somme de 10 . Cette année, nous n'avons pas reçu le nombre d'ouvrages exigé pour décerner le poésie Trillium. Le Prix du livre d'enfant Trillium sera décerné en 2025, comme prévu. Parmi les lauréates et lauréats des éditions précédentes, on compte des autrices et auteurs de renommée internationale comme Stuart Ross , Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand , Alice Munro , Margaret Atwood , Thomas King , Gilles Lacombe , Marguerite Andersen , Andrée Lacelle, Diya Lim , Lisa L'Heureux et François Paré.

, Souvankham Thammavongsa, , , , , , , Andrée Lacelle, , Lisa L'Heureux et François Paré. L' Ontario abrite la plus importante industrie de l'édition au Canada . Ce secteur contribue à notre économie à hauteur de 980 millions de dollars et emploie 6 130 personnes chaque année. L'industrie de l'édition revêt une importance culturelle et constitue un moteur économique de la province.

abrite la plus importante industrie de l'édition au . Ce secteur contribue à notre économie à hauteur de 980 millions de dollars et emploie 6 130 personnes chaque année. L'industrie de l'édition revêt une importance culturelle et constitue un moteur économique de la province. L'industrie de l'édition ontarienne a engrangé 1,043 milliard de dollars de recettes d'exploitation en 2020, soit 63 p. 100 des recettes d'exploitation nationales totales de ce secteur.

POUR EN SAVOIR PLUS

Ontario Créatif est fier d'organiser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage à l'excellence, soutenir les efforts de marketing et accroître la sensibilisation du public à la qualité et à la diversité des autrices et auteurs ontariens et de leurs oeuvres.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui oeuvre en faveur du développement économique, de l'investissement et de la coopération au sein des industries de la création de la province, notamment les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.

Available in English

SOURCE Ontario Créatif

7 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :