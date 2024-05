Kanuk change de mains





Kanuk, la marque de vêtements d'extérieur basée sur la rue Rachel à Montréal, annonce aujourd'hui son acquisition par un groupe d'investisseurs mené par Bertrand Cesvet. Avec plus de 30 années d'expérience à bâtir des marques notamment chez Sid Lee, M. Cesvet souhaite propulser Kanuk sur les marchés canadien et international en misant sur la créativité.

« J'ai passé ma carrière professionnelle à bâtir et faire rayonner des marques à l'international. À titre d'investisseur actif, je m'applique maintenant à mettre mon capital et mon expertise au profit de marques comme Psycho Bunny et maintenant Kanuk, qui, à mon avis, ont le potentiel de croître rapidement tant au Canada qu'à l'international,», déclare Bertrand Cesvet. « Selon moi, l'innovation et surtout la créativité, sont les principaux vecteurs de création de valeur pour les marques. Je crois que mon expérience chez Sid Lee et plus récemment chez Psycho Bunny vont définitivement être un atout pour relancer Kanuk. Je suis emballé par ce défi qui m'attend! », a-t-il ajouté.

En tant que chef de la direction, M. Cesvet a contribué à faire de Sid Lee, l'une des agences de créativité commerciale les plus primées dans le monde. Il a notamment piloté le repositionnement de plusieurs marques célèbres dont adidas, Absolut Vodka, Cirque du Soleil, et bien d'autres. Après avoir quitté Sid Lee, il est devenu actionnaire et chef exécutif de la création pour le détaillant de vêtements québécois Psycho Bunny. Depuis son arrivée il y a maintenant deux ans, Psycho Bunny a doublé son chiffre d'affaires. La marque opère plus de 130 magasins à travers les Amériques, ainsi qu'au Japon et à Dubaï.

M. Cesvet sera chef exécutif de la création chez Psycho Bunny et Kanuk. Il compte d'ailleurs faire bénéficier la marque de la rue Rachel de l'expérience et de certains services corporatifs dont dispose Psycho Bunny. Pour faire croître Kanuk, M. Cesvet entend développer la gamme de produits existante pour offrir des vêtements adaptés aux quatre saisons et aux conditions climatiques changeantes au Québec et ailleurs. M. Cesvet croit que le Québec est bien positionné pour comprendre et répondre aux besoins des clients.

Depuis 2015, Kanuk était détenue en totalité par la Corporation Financière Champlain, une société de placements privés basée à Montréal. Celle-ci restera impliquée dans le projet en collaborant avec le nouveau groupe d'actionnaires.

« Nous sommes très heureux de voir Bertrand Cesvet prendre le contrôle et la direction de Kanuk », souligne Pierre Simard, président-directeur général de Corporation Financière Champlain. « Il a démontré à de nombreuses reprises sa capacité de faire grandir des marques. Son expertise est reconnue et l'avenir de Kanuk m'apparaît plus prometteur que jamais. »

À propos de Kanuk

Depuis près de 50 ans, Kanuk conçoit et fabrique des vêtements d'extérieur dans une petite usine située au coeur de Montréal. Nos designs sont méticuleusement conçus pour s'adapter à l'environnement et pour affronter des conditions extrêmes. Grâce à la qualité durable de nos vêtements, nos styles d'aujourd'hui et d'hier s'entremêlent harmonieusement à Montréal, où ils sont nés. Plus d'informations sur https://www.kanuk.com/fr_ca/

