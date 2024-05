« Calling All Dreamers : LEGO® DREAMZzztm Season Two is Coming - But With a New Threat to the Dream World!





LEGO® DREAMZzztm : Les épisodes de la Nuit du jamais sont diffusés dans le monde entier à partir du 17 mai, et dix autres épisodes suivront en septembre.

sont diffusés le Un nouveau vilain, le Never Witch, menace de voler des souvenirs et de perturber la fragile harmonie entre le monde de rêve et le monde éveillé.

Le groupe LEGO a également annoncé le lancement de neuf nouveaux ensembles LEGO DREAMZzz en vente en août de cette année.

Pour célébrer la nouvelle saison, le groupe LEGO demande aux enfants de défendre le monde des rêves et de participer au recensement LEGO DREAMZzz.

BILLUND, Danemark, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe LEGO a annoncé la deuxième saison très attendue de l'émission LEGO DREAMZzz intitulée Night of the Never Witch, avec un nouveau méchant apportant le chaos dans le monde de rêve à partir du 17 mai!

L'aventure se poursuit

Cette saison en deux parties offre à nos amis de l'école secondaire, devenus rêveurs, de nombreuses possibilités de créativité et de découverte, et l'aventure est à tous les angles. À la suite de la première saison de Trials of the Dream Chasers, la deuxième saison reprend avec Mateo, Izzie, Cooper, Logan et Zoey alors qu'ils continuent d'assurer la sécurité du monde des rêves dans le cadre de leur agence secrète, le Night Bureau.

La saison s'ouvre avec un grand retentissement alors que la Never Witch sort du royaume murky, où elle avait été emprisonnée par le Cauchemar. Une fois échappée, la Never Witch utilise ses pouvoirs pour voler des souvenirs, créer un groupe de mauvais doppelgangers et capturer des royaumes de rêves dans des doom-domes indestructibles. Le destin de tout le monde des rêves est en jeu alors que la Never Witch commence son maître à finir de rêver pour toujours, et seuls les chasseurs de rêves peuvent l'arrêter !

Rejoignez les dernières aventures de cette saison à partir du 17 mai et regardez les épisodes LEGO DREAMZzz : Night of the Never Witch sur LEGO YouTube . Gardez les yeux ouverts pour la deuxième moitié de la saison, qui sera diffusée en septembre plus tard cette année.

Allumez votre imagination avec de nouveaux ensembles

Pour célébrer la nouvelle série, le groupe LEGO a également annoncé la sortie de neuf nouveaux ensembles LEGO DREAMZzz qui encouragent les enfants à concrétiser leurs rêves les plus fous.

Les fans peuvent entrer dans le monde de leurs rêves à l'aide de Zoey's Cat Motorcycle, un chat cool qui peut être transformé en un vélo à chats avec des roues ou un chat rapide alimenté par des turbo boosters. Avec les animaux de rêve d'Izzie, les enfants peuvent poursuivre le corbeau de Never Witch en construisant un panda rouge pour le poursuivre sur terre, un oiseau pour le poursuivre dans le ciel ou même une tortue de mer pour le poursuivre sous l'eau.

Le robot Dinosaur C-Rex de Cooper permet aux fans d'aider Zoey et Cooper à récupérer le pot de rêve, en construisant un merveilleux modèle de dinosaure! Les enfants peuvent transformer le junkyard LEGO® de Cooper en un T. rex violent avec une queue battante ou un ptérodactyle volant avec des ailes.

Enfin, l'imagination peut vraiment s'envoler avec le Never Witch's Midnight Raven. Amusez-vous à construire l'époustouflant corbeau de Never Witch avant de le transformer en une combinaison raven-hutte ou de le reconstruire en une collection de trois jouets créatures cool : une maison de marche, une araignée cauldron et un raven géant.

Parmi les nouveaux ensembles, citons Dream Jet Pack Booster de Zoey, Logan the May Panda, Never Witch's Nightmare Creatures et l'épique Castle Nocturnia.

Cerim Manovi, directeur de la création pour la franchise LEGO DREAMZzz, a déclaré : « Le contenu et les produits LEGO DREAMZzz célèbrent les possibilités infinies de rêver, permettant aux enfants de raconter leurs propres histoires uniques grâce au jeu créatif. Nous avons gardé le jeu créatif à l'avant-plan lors du développement des nouveaux ensembles. Cette année, nous sommes ravis de révéler que certains de nos nouveaux ensembles de produits comprennent jusqu'à trois options de jeu différentes emballées dans l'offre de produits, invitant les enfants à faire leurs propres choix lorsqu'ils construisent et racontent leurs propres histoires uniques. Par exemple, les fans peuvent choisir de convertir le compagnon bizarre de Mateo en un mech de chevalier de rue, un centaure de chevalier de rue ou un mec de combat de rue avec le Mateo et le Z-Blob le Knight Battle Mech. »

Les nouveaux ensembles LEGO DREAMZzz seront disponibles à partir du 1er août 2024, mais les fans peuvent désormais commander à l'avance le robot Dinosaur C-rex de Cooper, le Never Witch's Midnight Raven et le Mateo and Z-Blob the Knight Battle Mech via les magasins LEGO, LEGO.com/DREAMZzz et de certains grands détaillants du monde entier.

Aidez à défendre le monde des rêves

Le Never Witch veut voler nos rêves et vous faire oublier, mais le groupe LEGO croit que les rêves sont l'expression ultime de notre créativité et qu'ils doivent être protégés.

Pour défendre les rêves des enfants contre Never Witch et veiller à ce qu'ils soient commémorés à jamais, le groupe LEGO demande aux parents de s'asseoir avec leurs enfants âgés de 6 à 12 ans pour nous parler de leurs rêves dans le cadre du recensement LEGO DREAMZzz pour former l'une des plus grandes bibliothèques de rêves merveilleux pour les enfants.

Les résultats du recensement LEGO DREAMZzz seront également utilisés pour aider les parents à comprendre le pouvoir et la créativité des rêves de leurs enfants. Pour participer au recensement LEGO DREAMZzz, rendez-vous sur LEGO.com/DREAMZzz-Census.

LEGO DREAMZzz : Aperçu des épisodes de la partie 1 de Never Witch Night, disponible sur demande.

Renseignements sur le produit

Zoey's Cat Motorcycle

Âge : 7 ans +

+ Prix : 19,99 ? / 19,99 ? / 17,99 £

19,99 ? / 19,99 ? / 17,99 £ Pièces : 226 pièces

226 pièces No de produit : 71479

71479 Dimensions : 11 cm de hauteur, 22 cm de longueur, 6 cm de largeur

11 cm de hauteur, 22 cm de longueur, 6 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

Logan the Mighty Panda

Âge : 7 ans +

+ Prix : 29,99 ? / 29,99 ? / 24,99 £

29,99 ? / 29,99 ? / 24,99 £ Pièces : 342 pièces

342 pièces No de produit : 71480

71480 Dimensions : 15 cm de hauteur, 9 cm de longueur, 15 cm de largeur

15 cm de hauteur, 9 cm de longueur, 15 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

Robot Dinosaur C-Rex de Cooper

Âge : 9 ans +

+ Prix : 79,99 ? / 79,99 ? / 69,99 £

: 79,99 ? / 79,99 ? / 69,99 £ Pièces : 917 pièces

: 917 pièces Numéro de produit : 71484

71484 Dimensions : 18 cm de hauteur, 36 cm de longueur, 18 cm de largeur

18 cm de hauteur, 36 cm de longueur, 18 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

: 1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

Zoey's Dream Jet Pack Booster

Âge : 7 ans+

7 ans+ Prix : 3,99 ? / 4,99 ? / 3,49 £

: 3,99 ? / 4,99 ? / 3,49 £ Pièces : 37

37 No de produit : 30660

30660 Dimensions : 4 cm de hauteur, 3 cm de longueur et 9 cm de largeur

4 cm de hauteur, 3 cm de longueur et 9 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

: 1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

Mateo et Z-Blob the Knight Battle Mech

Âge : 10 ans+

: 10 ans+ Prix : 129,99 ? / 129,99 ? / 114,99 £

: 129,99 ? / 129,99 ? / 114,99 £ Pièces : 1 333

1 333 No de produit : 71485

71485 Dimensions : 35 cm de hauteur, 27 cm de longueur, 27 cm de largeur

35 cm de hauteur, 27 cm de longueur, 27 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

The Never Witch's Midnight Raven

Âge : 9 ans +

+ Prix : 99,99 ? / 99,99 ? / 89,99 £

99,99 ? / 99,99 ? / 89,99 £ Pièces : 1 203

1 203 No de produit : 71478

71478 Dimensions : 24 cm de hauteur, 51 cm de longueur, 44 cm de largeur

: 24 cm de hauteur, 51 cm de longueur, 44 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

Animaux de rêve d'Izzie

Âge : 8 ans +

+ Prix : 39,99 ? / 39,99 ? / 34,99 £

: 39,99 ? / 39,99 ? / 34,99 £ Pièces : 328

: 328 Numéro de produit : 71481

71481 Dimensions : 19 cm de hauteur, 18 cm de longueur, 10 cm de largeur

: 19 cm de hauteur, 18 cm de longueur, 10 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

: 1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

Les créatures cauchemardesques de The Never Witch

Âge : 9 ans+

9 ans+ Prix : 44,99 ? / 44,99 ? / 39,99 £

: 44,99 ? / 44,99 ? / 39,99 £ Pièces : 457

: 457 Numéro de produit : 71483

71483 Dimensions : 12 cm de hauteur, 28 cm de longueur, 25 cm de largeur

: 12 cm de hauteur, 28 cm de longueur, 25 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

Castle Nocturnia

Âge : 9 ans+

9 ans+ Prix : 199,99 ? / 199,99 ? / 169,99 £

199,99 ? / 199,99 ? / 169,99 £ Pièces : 1 742

1 742 No de produit : 71486

71486 Dimensions : 41 cm de hauteur, 31 cm de longueur, 31 cm de largeur

: 41 cm de hauteur, 31 cm de longueur, 31 cm de largeur Disponible : 1er août 2024

1er août 2024 Lien : LEGO.com/DREAMZzz

À propos du groupe LEGO :

La mission du groupe LEGO est d'inspirer et de développer les bâtisseurs de demain grâce au pouvoir du jeu. Le système LEGO dans le jeu, avec sa fondation en briques LEGO, permet aux enfants et aux fans de construire et de reconstruire tout ce qu'ils peuvent imaginer.

Le groupe LEGO a été fondé à Billund, au Danemark, en 1932 par Ole Kirk Kristiansen, son nom dérivé des deux mots danois Leg Godt, qui signifient « Play Well ». Aujourd'hui, le groupe LEGO reste une société familiale dont le siège social est situé à Billund. Cependant, ses produits sont désormais vendus dans plus de 130 pays dans le monde.

Pour plus d'informations sur le groupe LEGO, sur nos performances financières et notre engagement en matière de responsabilité, veuillez consulter le site www.LEGO.com/aboutus.

7 mai 2024 à 02:00

