L'UQAM au congrès de l'ACFAS : une présence forte et engagée





MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - Encore une fois cette année, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) sera représentée en force au congrès de l'ACFAS. En effet, du 13 au 17 mai prochains à l'Université d'Ottawa, 378 chercheuses et présenteront des travaux qui touchent de nombreux domaines de pointe, tels que l'environnement, la santé, la culture et l'éducation.

Les représentantes et les représentants des médias sont cordialement invités à consulter notre sélection de colloques et à contacter le soussigné pour des entrevues.

*Tous les colloques sont offerts sur place ou en ligne.



Lundi 13 mai et mardi 14 mai

Légitimer le rôle et la place de l'oral à l'école et au-delà

Kathleen Sénéchal, professeure, Département de didactique des langues

Colloque 540

8 h 30

Accorde-t-on assez de place à l'expression orale dans nos écoles ?

Ce colloque vise à examiner l'état actuel des recherches sur le rôle de l'oral à l'école et en dehors, et les pratiques d'évaluation optimale en mettant notamment l'accent sur l'apport des technologies, le développement global de l'enfant ainsi que la place de l'oral dans la langue première comme dans la langue seconde.



Mardi 14 mai

Les défis scientifiques, techniques et sociaux liés à l'étude des débits environnementaux

Marie Larocque, professeure, Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère

Laureline Berthot, chercheuse postdoctorale, Géotop, centre de recherche sur la dynamique du système Terre

Colloque 201

8 h



Comment répondre aux défis liés au partage de nos ressources en eau, dans un contexte de changements climatiques ?

Ce colloque a pour objectif d'explorer les défis scientifiques, techniques et sociaux liés à la science des débits environnementaux pour repenser les politiques de partage de l'eau au Québec et de discuter des usages prioritaires pendant les périodes de faible débit.



Mardi 14 mai et mercredi 15 mai

18e colloque sur les risques naturels au Québec Philippe Gachon, professeur, Département de géographie

Mustapha Kebiche, professeur, Département de géographie

Colloque 642

10 h 30



Comment mieux se préparer aux risques environnementaux (chaleur, sécheresse, incendies, etc.) au Québec et au Canada?

L'année 2023 a été marquée par des records de chaleur, de sécheresse et d'incendies, malgré des efforts de prévision et d'adaptation des risques mis en place avec des outils de prévention comme l'indice forêt-météo de Ressources naturelles Canada ou la cartographie des zones inondables. Les participants à ce colloque s'interrogeront sur l'amélioration de ces mesures pour mieux se préparer aux risques environnementaux de demain.



Mercredi 15 mai et jeudi 16 mai

Sauver la planète? La collaboration intersectorielle en gestion et communication des risques climatiques

Bernard Motulsky, professeur, Département de communication sociale et publique

Anne-Sophie Gousse-Lessard, professeure, Département de communication sociale et publique

Vincent Germano, conseiller scientifique, Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

Manel Djemel, agente de recherche, Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

Eva Cirnu, technicienne en information, Eva Cirnu, Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

Colloque 624

13 h



Comment communiquer efficacement sur les dérèglements climatiques?

Les changements climatiques étant voués à faire de plus en plus partie de notre quotidien, il est plus que jamais temps que les organisations et institutions de différents milieux collaborent pour faire face aux risques climatiques. Ce colloque abordera la gestion des risques climatiques, sous l'angle des communications.



Jeudi 16 mai

L'exclusion socioterritoriale des locataires aînés

Hélène Bélanger, professeure, Département d'études urbaines et touristiques

Colloque 423

10 h



En pleine crise du logement, comment éviter de fragiliser davantage les personnes aînées locataires?

Ce colloque explorera les moyens mis en oeuvre pour contrer la précarité résidentielle, l'expérience et le vécu des locataires aînés dans différents milieux de vie et les actions ciblées pour soutenir les locataires victimes d'exclusion territoriale.

Jeudi 16 mai et vendredi 17 mai

Le divertissement en rafale : les études médiatiques francophones à l'ère du streaming et de la vidéo sur demande

Stéfany Boisvert, professeure, École des médias

Colloque 306

8 h 30

Comment se portent les études sur la production audiovisuelle francophone à l'ère du streaming ?

Ce colloque entend contribuer à une meilleure étude et à une compréhension des productions audiovisuelles francophones à l'ère du streaming et du visionnement en rafale, de même qu'à une réflexion sur l'état des études médiatiques en français.

Jeudi 16 mai et vendredi 17 mai

La muséologie en question(s) à partir des tirs croisés des « contre-muséologies »

Jean-Marie Lafortune, professeure, Département de communication sociale et publique

Anna-Lou Galassini, chargée de cours, Muséologie - Cycles supérieurs

Sarah Turcotte, agente de stage, Muséologie - Cycles supérieurs

Colloque 303

8 h 30

Comment se porte la critique des musées, 40 ans après la Déclaration de Québec, qui traitait de la nécessité d'un renouvellement des pratiques muséales ?

Ce colloque explorera les critiques actuelles adressées aux muséologies en Europe, aux États-Unis et en Amérique Latine comme autant de « contre-muséologies ». Les tirs croisés sur la muséologie concernent les approches privilégiées, les objets collectionnés, les récits élaborés et les rapports établis avec les publics et la société.

Jeudi 16 mai et vendredi 17 mai

« Éduquer par l'art » en lien avec les enjeux sociétaux : réflexions théoriques, expériences et perspectives, à l'école et au-delà (5e édition) Vincent Bouchard-Valentine, vice-doyen, professeur, Département de musique

Colloque 510

8 h 45

Comment l'art contribue-t-il à la progression de l'antiracisme, de l'écologie et des préoccupations sociales ?

Ce colloque est l'occasion de créer un espace de discussion pour la diffusion des résultats de recherche de l'éducation par l'art et d'élargir les débats à travers différents domaines de recherche connexes à l'éducation, qu'il s'agisse des sciences sociales, de l'ethnographie, de l'anthropologie, des études autochtones et du travail social



Jeudi 16 mai et vendredi 17 mai

Regards croisés sur les controverses environnementales : de leur émergence à leurs impacts politiques et sociaux

Olivier Turbide, professeur, Département de communication sociale et publique

Stéphanie Yates, professeure, Département de communication sociale et publique

Vincent Fournier, professeur, Département de communication sociale et publique

Camille Alloing, professeur, Département de communication sociale et publique

Jennyfer Exantus, auxiliaire de recherche - 2e cycle, Département de communication sociale et publique

Colloque 428

8 h 45

Comment naissent les controverses liées à l'environnement et quels effets ont-elles sur le paysage politique?

Les controverses environnementales ne sont pas nouvelles dans la sphère publique, mais le contexte actuel de crise climatique change la donne en favorisant un sentiment d'urgence qui anime la société civile. Ce colloque vise à analyser ces controverses selon leur émergence, leur traitement médiatique et leurs impacts politiques et sociaux.

Jeudi 16 mai et vendredi 17 mai

Apprivoiser l'éléphant dans la classe : comprendre les émotions des élèves et des personnes enseignantes Isabelle Plante, professeure, Département de didactique

Kathleen Sénéchal, professeure, Département de didactique des langues

Natacha Bérubé-Deschênes, auxiliaire de recherche - 3e cycle, Département de didactique

Estelle Desjarlais, doctorante en éducation

Colloque 541

9 h

Quel est le rôle des émotions des élèves et des personnes enseignantes dans la réussite éducative?

Ce colloque propose de réaliser un état de la situation sur l'étude des émotions à l'école et la complexité des relations entre les émotions, les différents contextes éducatifs et les facteurs de réussite éducative.

Jeudi 16 mai et vendredi 17 mai

Explorer les liens entre sport, culture et identité dans le monde contemporain

Anouk Bélanger, professeure, Département de communication sociale et publique

Colloque 434

9 h 30

Quel rôle exerce le sport dans le développement des identités nationales et des communautés?

Ce colloque offre un espace de réflexion sur la manière dont le sport influence notamment les politiques identitaires, le développement culturel des communautés et territoires, les passions populaires entourant le sport et les enjeux sociaux et culturels propre au monde d'aujourd'hui.

Vendredi 17 mai

La classe « ordinaire » en 2024 : une utopie?

Josée Charette, professeure, Département d'éducation et formation spécialisées

France Dufour, professeure, Département d'éducation et formation spécialisées

David Croteau, doctorant en éducation

Colloque 523

8 h 30

À l'heure de l'inclusion et de la diversité des élèves, existe-t-il encore une « classe ordinaire » ?

Ce colloque revisite le concept de la classe ordinaire en s'intéressant notamment à l'expérience des enseignants, du personnel scolaire et des élèves, les dispositifs, les pratiques et les ressources qui permettent de les soutenir ainsi que la formation du personnel enseignant.

Vendredi 17 mai

L'ostéopathie : l'enseignement d'une future discipline universitaire

François Lalonde, professeur associé, Département des sciences de l'activité physique

Maude Cavanagh, contractuelle administrative, Faculté des sciences

Colloque 119

8 h 30

Quelle place pour l'ostéopathie à l'université?

En 2022, l'Office des professions du Québec recommandait la mise sur pied d'un programme de formation universitaire en ostéopathie. L'UQAM a d'ailleurs annoncé récemment la création de deux nouveaux programmes de deuxième cycle en ostéopathie qui seront offerts dès l'automne 2024. L'objectif de ce colloque est d'inviter la communauté ostéopathique et scientifique à entamer un processus de réflexion scientifique sur les meilleures stratégies d'enseignement de l'ostéopathie à l'université.

L'UQAM au congrès de l'ACFAS

