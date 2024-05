La gouverneure générale procède à la remise inaugurale des médailles du couronnement du roi Charles III





OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a eu le plaisir de remettre les premières médailles du couronnement du roi Charles III aux lieutenants-gouverneurs et aux commissaires territoriaux.

La Médaille du couronnement du roi Charles III est un moyen de récompenser les Canadiens et Canadiennes qui ont apporté une contribution importante au Canada ou à une province, un territoire, une région ou une collectivité en particulier, ou qui ont accompli à l'étranger une réalisation qui bénéficie ou fait honneur aux Canadiens ou au Canada.

Des organismes de divers domaines, y compris des groupes communautaires et à but non lucratif, ont été invités à proposer des candidatures et à remettre des médailles à des personnes de leur collectivité ou de leur organisme qui répondent aux critères d'admissibilité.

La Médaille arbore l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, ainsi que le chiffre royal. La Médaille est attachée à un ruban bleu foncé, rouge vif et blanc identique à celui de la Médaille du couronnement du Royaume-Uni. L'Autorité héraldique du Canada a conçu la Médaille, qui a été approuvée par Sa Majesté le Roi.

« Notre pays est plus fort lorsque nous reconnaissons la diversité des voix et des points de vue. La Médaille du couronnement du roi Charles III nous donne l'occasion d'honorer des Canadiennes et des Canadiens de toutes cultures, origines et identités qui ont contribué à la croissance et au succès du Canada. Au moment où nous nous apprêtons à remettre ces médailles dans tout le pays, j'espère que la résilience, la créativité et l'esprit d'innovation des Canadiens nous inspireront. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Les distinctions commémoratives marquent des occasions spéciales. La Médaille du couronnement du roi Charles III est la première médaille commémorative canadienne à marquer un couronnement.

Le 3 mai 2023, le premier ministre a annoncé que le gouvernement du Canada projetait de décerner 30?000 médailles du couronnement à des individus ayant apporté une contribution importante au Canada , à une province, à un territoire, à une région ou à une collectivité, ou ayant accompli à l'étranger une réalisation qui bénéficie ou fait honneur aux Canadiens ou au Canada .

projetait de décerner 30?000 médailles du couronnement à des individus ayant apporté une contribution importante au , à une province, à un territoire, à une région ou à une collectivité, ou ayant accompli à l'étranger une réalisation qui bénéficie ou fait honneur aux Canadiens ou au . Le Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) est chargé d'administrer la Médaille du couronnement du roi Charles III au nom du gouvernement du Canada .

