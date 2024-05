Protection de l'escarpement de Whitehorse et de la route Robert Service contre les effets des changements climatiques





WHITEHORSE, YT, le 6 mai 2024 /CNW/ - L'escarpement de Whitehorse subit les impacts des changements climatiques, ce qui a des effets sur la vie des Yukonnais. Pour atténuer les effets des infiltrations d'eau souterraine qui provoquent des glissements de terrain, le gouvernement fédéral investit plus de 45 millions de dollars.

Annoncés par le ministre Harjit Sajjan et la mairesse Laura Cabott, les travaux aideront à protéger le sol au-dessous de l'aéroport international Erik Nielson de Whitehorse, qui se trouve au-dessus de l'escarpement, et de la principale artère, la route Robert Service, à la base. Cette route relie la route de l'Alaska à l'entrée sud du centre-ville de Whitehorse.

Grâce à la protection de l'escarpement contre d'éventuels glissements de terrain, les résidents de Whitehorse et des environs seront en sécurité et pourront continuer à bénéficier des services essentiels, à emprunter le sentier Millenium sans risque, ainsi qu'à se rendre là où ils le souhaitent sans être retardés par des fermetures de routes.

Pour éviter que des glissements de terrain ne se reproduisent et accroître la résilience de la collectivité face aux impacts des changements climatiques, on éloignera également la route Robert Service et le sentier Millennium de la base de l'escarpement de Whitehorse. Les autres composantes du projet comprennent le nivellement de la pente, la revégétalisation, l'élargissement de la barrière à débris, ainsi que la mise en oeuvre de mesures anti-érosion, comme l'enlèvement de roches et de terre.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux glissements de terrain attribuables au climat le long de l'escarpement de Whitehorse rapportera plus que le double en avantages financiers.

Citations

« Les inondations et les glissements de terrain qui en résultent sont les catastrophes les plus coûteuses au Yukon. Ce projet de stabilisation représente un investissement crucial et proactif dans des infrastructures résilientes et l'adaptation au climat pour assurer la sécurité des résidents et des visiteurs tout en protégeant les routes commerciales essentielles des impacts croissants des changements climatiques. »

L'honorable Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« D'importants travaux peuvent maintenant être réalisés dans le but de réaligner la voie de communication principale, la route Robert Service, et le sentier Millenium pour éviter les perturbations liées aux glissements de terrain, et de fortifier l'escarpement de Whitehorse pour le protéger contre une érosion accrue. Ces travaux permettront également de prévenir l'érosion dommageable du terrain qui entoure l'aéroport. Nous protégerons et préserverons le cadre naturel unique du Yukon tout en veillant à la sécurité du secteur pour les résidents qui souhaitent accéder à des services essentiels et atteindre leurs destinations quotidiennes. »

Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« La Ville se réjouit de pouvoir aller de l'avant avec ce projet très important. La route Robert Service est une importante voie de transport pour notre ville. Elle est l'une des deux seules routes d'accès au centre-ville de Whitehorse. Cette route permet à nos résidents de se rendre chaque jour à l'école, au travail et à bien d'autres endroits importants. Ce financement nous permet de poursuivre notre plan de lutte contre les glissements de terrain qui ont eu des effets néfastes sur cette route au cours des dernières années. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'avoir reconnu l'importance de ce projet majeur, ainsi que le personnel de la Ville et les entrepreneurs pour le travail proactif qu'ils font pour assurer la sécurité de ce secteur. Tandis que nous continuons à faire face aux effets des changements climatiques, il est important que nous restions proactifs dans les efforts que nous déployons. »

Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 45 882 633 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 2,53 milliards de dollars ont été engagés pour 95 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Ce financement soutiendra les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et à faire face aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , qui prévoit un nouveau financement fédéral de 1,6 milliard de dollars pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, qui prévoit un nouveau financement fédéral de 1,6 milliard de dollars pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution et au respect de l'ensemble des exigences de consultation des peuples autochtones et des obligations en matière d'évaluation environnementale.

