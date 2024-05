Le concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition invite les chefs âgés de moins de 30 ans les plus talentueux du monde à soumettre leur candidature et dévoile l'identité des membres du jury régional qui sélectionneront les candidats qui représenteront le Canada sur la scène mondiale





Le concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-2025 est de retour pour une sixième édition et les candidatures peuvent être soumises d'ici le 19 juin

NORTH YORK, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - S. Pellegrino est fière d'annoncer qu'il est maintenant possible de soumettre votre candidature pour courir la chance de participer à la sixième édition du concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, l'initiative mondiale permettant de découvrir et de mentorer les jeunes chefs les plus talentueux et les plus prometteurs. Trois des chefs les plus réputés du Canada - Normand Laprise (Toqué!, Montréal, QC), Jason Bangerter (Langdon Hall, Cambridge, ON) et Nuit Regular (PAI Northern Thai Kitchen, Kiin Chaiyo by PAI, Sukhothai and Selva, Toronto, ON) - ont été sélectionnés pour faire partie du jury canadien.

Le jury canadien, composé d'experts culinaires émérites aux expériences diversifiées, jouera un rôle essentiel en évaluant les compétitions de cuisine en direct au cours desquelles les aspirants chefs mettront en lumière leurs prouesses culinaires, leur innovation et leur créativité. De plus, après la finale régionale du Canada, l'un des chefs du jury canadien deviendra le « chef mentor » du gagnant régional afin de l'aider à perfectionner son plat signature et lui offrir des conseils inestimables pour sa préparation à la grande finale qui aura lieu à Milan.

Le jury des finales régionales est composé des membres suivants :

Normand Laprise : Menant une carrière prolifique depuis plus de trois décennies, le chef Normand Laprise est une icône culinaire au Canada . Reconnu pour son approche visionnaire de la cuisine, le chef Laprise a fondé le célèbre restaurant montréalais Toqué!. Son dévouement à se procurer les meilleurs ingrédients locaux et à repousser les limites de la créativité culinaire lui a valu une grande notoriété et de nombreux prix prestigieux. Le chef Laprise a exprimé son enthousiasme à l'idée de faire partie du jury : « C'est un honneur de participer au développement de la prochaine génération de talents culinaires. J'ai hâte de voir la créativité et les compétences des jeunes chefs du Canada et de les guider dans leur parcours culinaire. » Jason Bangerter : En tant que chef exécutif du Langdon Hall , une propriété Relais & Châteaux située dans la campagne pittoresque de Cambridge , en Ontario , le chef Jason Bangerter a obtenu la notoriété de chef de file de la gastronomie canadienne. Grâce à sa philosophie culinaire profondément axée sur les saisons et sur la durabilité, les plats novateurs du chef Bangerter reflètent son engagement à mettre en valeur la richesse naturelle de la région. Le chef Bangerter a fait part de son enthousiasme envers la compétition : « Le concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition constitue une occasion incroyable pour les chefs émergents, qui pourront démontrer leurs prouesses culinaires sur une scène internationale. J'ai hâte de voir les plats et les techniques novateurs qui seront présentés par les futurs chefs de cette année. » Nuit Regular : Inspirée du paysage culinaire animé de Toronto , la cheffe Nuit Regular apporte une perspective unique au concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. Créatrice des restaurants PAI Northern Thai Kitchen, Kiin Chaiyo by PAI, Sukhothai et Selva, son expertise de la cuisine thaïlandaise et son dévouement à préserver les saveurs et les techniques authentiques lui ont valu une grande reconnaissance et des éloges. La cheffe Regular a souligné l'importance du mentorat dans le monde culinaire : « En tant que chef, il est essentiel de donner au suivant et de soutenir la prochaine génération de talents. Je suis honorée de faire partie de ce jury respecté et j'ai hâte de partager mes connaissances et mon expérience avec les aspirants chefs. »

« Le concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition représente une communauté mondiale formée pour transmettre l'engagement de S.Pellegrino à façonner l'avenir de la gastronomie en investissant dans des valeurs comme la durabilité, la responsabilité, l'inclusivité, la résilience et la beauté, et le concours est la principale façon d'y accéder », a déclaré Stefano Bolognese, directeur de l'unité d'affaires internationale de Sanpellegrino. » La dernière édition a enregistré un record de participation : plus de 166 chefs ont réussi les sélections préliminaires parmi les 15 régions participantes. Nous sommes fiers de constater qu'autant de jeunes talents sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes par leur travail acharné et leur passion, et de les voir contribuer à notre mission. Cela renforce notre conviction en la pertinence de ce projet et nous sommes impatients que la nouvelle édition commence. »

Le concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-2025 s'adresse aux jeunes chefs souhaitant se mettre au défi et tester leurs compétences tout en acquérant une visibilité mondiale. Les jeunes chefs de moins de 30 ans peuvent s'inscrire au concours sur le site sanpellegrinoyoungchefacademy.com/the-competition/application-form d'ici le 19 juin 2024 en soumettant la recette d'un plat signature qui communique leur vision personnelle, leurs compétences uniques et leur créativité. Comme lors des éditions précédentes, la première étape de sélection sera effectuée par l'école culinaire ALMA, l'école internationale des arts culinaires italiens. ALMA élaborera la liste des jeunes chefs qui participeront aux finales régionales qui auront lieu partout dans le monde au second semestre de 2024.

Les gagnants régionaux s'affronteront lors de la grande finale pour gagner le Prix S.Pellegrino Young Chef Academy 2024-2025. Pour remporter ce titre, les chefs devront impressionner le grand jury mondial composé de chefs d'une renommée internationale en utilisant des compétences techniques inégalées et en faisant preuve d'une véritable créativité. Le gagnant devra aussi montrer sa profonde conviction personnelle à l'égard de la gastronomie pour convaincre le jury de sa capacité à devenir un catalyseur de changement positif. Lors de la dernière édition, le titre mondial a été remporté par le jeune chef portugais Nelson Freitas, et le prix Jeune chef régional canadien 2022-2023 a été remporté par Pierre-OIivier Pelletier, du Québec.

Pierre-Olivier Pelletier, un ancien gagnant de la finale régionale, a raconté son expérience dans la compétition en disant : « Participer au concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition a été une expérience transformationnelle pour moi. J'ai eu cette occasion incroyable de démontrer mes talents culinaires, d'apprendre des experts de l'industrie et de rencontrer d'autres aspirants chefs provenant de partout dans le monde. La compétition m'a non seulement permis de repousser les limites de ma créativité, mais elle m'a aussi offert le mentorat et le soutien dont j'avais besoin pour évoluer en tant que chef. Le fait de gagner la finale régionale a récompensé mon travail acharné et mon dévouement et a ouvert la porte à des occasions excitantes dans le monde culinaire. J'encourage tous les jeunes chefs passionnés par la cuisine à saisir cette occasion et à soumettre leur candidature pour participer au concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. »

À propos de l'académie des jeunes chefs S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomie a le potentiel de transformer la société en façonnant un avenir plus inclusif et plus durable. Mais pour y arriver, il faut du talent. C'est pourquoi S.Pellegrino a créé l'académie des jeunes chefs S.Pellegrino Young Chef Academy, une plateforme pour attirer la prochaine génération de talents culinaires, établir des liens avec elle et l'encourager. Un environnement qui leur donnera les moyens d'agir grâce à l'éducation, au mentorat et aux expériences pratiques - ainsi qu'à la célèbre compétition mondiale. L'Académie ouvre ses portes à des membres provenant de plus de 70 pays pour s'assurer que le talent n'est pas limité par la géographie, l'origine ethnique ou le sexe. Il s'agit d'un lieu où les jeunes chefs passionnés peuvent interagir avec les acteurs les plus influents de la gastronomie mondiale et où ils peuvent bâtir ensemble une communauté culinaire inspirante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : sanpellegrinoyoungchefacademy.com

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna et Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sont des marques de commerce internationales de Sanpellegrino S.p.A., dont le siège social est situé à Milan, en Italie. Vendus dans plus de 150 pays en succursale et par des distributeurs répartis sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence et la qualité en vertu de leurs origines et incarnent parfaitement le style italien dans le monde entier en alliant plaisir, santé et bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A. est un chef de file du secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales et de boissons et apéritifs non alcoolisés. Sanpellegrino s'est toujours efforcée d'améliorer ce bien essentiel pour la planète et travaille de façon responsable et passionnée afin d'assurer l'avenir de cette ressource.

