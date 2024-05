La renaissance spectaculaire de Marco Polo a captivé le public mondial





GUANGZHOU, Chine, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de GDToday :

Le soir du 3 mai 2024, l'Opéra de Guangzhou a ébloui le public avec la prestation de « Marco Polo », un opéra captivant commandé par le site réputé. Pour célébrer le 700e anniversaire du décès du légendaire voyageur italien Marco Polo, le spectacle revient avec une distribution et un chef d'orchestre exceptionnels après ses débuts en 2018.

Cette grande production a transporté les spectateurs le long de la route de la soie historique, racontant les aventures légendaires du célèbre voyageur italien, Marco Polo, et de ses compagnons.

Des costumes sophistiqués au design de décors complexes, chaque aspect de la production a captivé le public, les plongeant dans les vues et les sons du voyage de Marco Polo. Cette performance a trouvé un écho dans les thèmes de l'exploration, de l'aventure et de la quête universelle de dignité, d'unité, de paix et de compréhension entre les cultures.

Des performances captivantes des acteurs principaux aux mélodies harmonieuses qui résonnent de l'Orchestre de Macao sous la baguette du chef d'orchestre en plein essor Qian Junping, l'opéra reflète la passion et l'engagement collectifs de tous les participants.

Étaient présents d'éminents invités, des passionnés de culture et des amateurs d'opéra, tous désireux de découvrir ce spectacle spectaculaire de première main. À la suite de la représentation, les participants ont exprimé leur admiration et leur appréciation pour la brillance artistique et la profondeur thématique de l'opéra.

« Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de Marco Polo. Il s'agit également du spectacle lui-même qui peut promouvoir l'échange entre les différentes cultures », a déclaré Matias Zubiaur, vice-consule de l'Argentine à Guangzhou.

« En fait, j'ai un peu l'impression de m'identifier au spectacle, parce que Marco Polo était un étranger en Chine et que tout l'amour a eu lieu en Chine. Et j'ai aujourd'hui une belle compagne chinoise », a déclaré Rei, un membre du public vénézuélien.

« Je pense que l'application du style de chant italien à un opéra chinois original est une fusion culturelle de l'Est et de l'Ouest », s'est émerveillé Zhao Sicong, un étudiant de Barbacini Opera Studio.

Alors que le rideau final tombait et que les applaudissements retentissaient dans l'opéra, il était clair que « Marco Polo » avait laissé une marque indélébile sur le paysage culturel de Guangzhou. Avec ses récits puissants et ses thèmes universels, l'opéra a servi de témoignage au pouvoir durable de l'art d'inspirer, d'éduquer et d'unir les gens de tous les horizons.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2404891/moban__1.mp4

6 mai 2024 à 10:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :