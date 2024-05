JOY GROUP se classe 70e dans le classement des 100 premiers de WWD Beauty Inc. et grimpe de 16 positions





SHANGHAI, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- En avril 2024, le média de mode de renommée internationale WWD (Women's Wear Daily) a publié la liste « The 2023 WWD Beauty Inc Top 100 ». Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. (« JOY GROUP »), affichant une croissance régulière du marché, a obtenu la 70e position. Il s'agit de la deuxième année consécutive de l'entreprise parmi les 100 premières entreprises de beauté mondiales, avec 16 places de plus que son précédent 86e rang.

Dans le classement de 2022, JOY GROUP a fait ses débuts sur la liste et a également été classé 9e dans le classement des 10 meilleurs vendeurs de produits de beauté. Le fait d'être coté deux années consécutives démontre pleinement la croissance constante et l'influence croissante de JOY GROUP sur la scène internationale de la beauté, mettant en évidence la force de la beauté chinoise auprès du public national et international.

En tant que publication respectée connue sous le nom de « Bible de la mode », WWD a une influence considérable dans le monde de la mode. La liste des 100 meilleures entreprises de beauté, un classement annuel par WWD Beauty Inc. des plus grandes entreprises de beauté au monde par les ventes, est une autorité hautement respectée dans le secteur mondial de la beauté.

À propos de JOY GROUP

JOY GROUP est la principale société de beauté d'Asie dont la mission est de « créer un monde de beauté qui apporte de la joie à tous ». Le groupe comprend trois grandes marques : JUDYDOLL, JOOCYEE et René Furterer (opérations en Chine). Les produits de JOY GROUP vont des cosmétiques aux soins des cheveux et du cuir chevelu.

En 2023, JOY GROUP a dépassé les ventes au détail totales de 450 millions de dollars américains (3 milliards de yuans), accompagnées d'un jalon de chiffre d'affaires de 360 millions de dollars américains (2 61milliards de yuans), affichant une croissance remarquable de 48 % (à l'exclusion de René Furterer). JOY GROUP se classe désormais au deuxième rang des acteurs chinois dans le domaine des cosmétiques en couleurs, ce qui renforce sa position de leader au sein de l'industrie.

JOY GROUP gère désormais un vaste réseau comprenant des magasins phares dans les principales plateformes de commerce électronique, plus de 50 boutiques hors ligne et une présence nationale dans plus de 10 000 magasins de cosmétiques hors ligne en Chine. En outre, avec son usine et ses laboratoires de cosmétiques à part entière, JOY GROUP possède les capacités d'une chaîne d'approvisionnement clé en main, y compris la recherche et le développement, la fabrication, le marketing et les ventes.

Depuis 2020, JOY GROUP a activement élargi sa portée sur les marchés étrangers, renforçant ainsi sa présence sur les marchés du Japon et de l'ANASE. Le GROUPE vise à étendre sa présence aux marchés à fort potentiel de croissance tels que les États-Unis, l'Australie, le Canada et le Moyen-Orient.

