La députée libérale, Elisabeth Prass, souligne la Semaine nationale de la santé mentale





QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, Elisabeth Prass, souligne la 73e édition de la Semaine nationale de la santé mentale qui se tient du 6 au 12 mai. La députée libérale de D'Arcy-McGee a d'ailleurs présenté une déclaration, à l'Assemblée nationale, afin de mettre en lumière l'événement qui se déroule, cette année, sous le thème « Un appel à la gentillesse ».

Mme Prass profite de l'occasion pour rappeler les difficultés quotidiennes auxquelles font face les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Celles-ci sont malheureusement, encore aujourd'hui, confrontées au jugement des autres et victimes de discrimination. Face à cette détresse, la porte-parole libérale rappelle l'importance d'améliorer rapidement l'accès aux services pour ces personnes qui ont souvent besoin d'une aide de façon urgente.

Elle invite, enfin, tous les Québécois à répondre à l'appel à la gentillesse en cette semaine particulière et ainsi faire preuve davantage de compassion et de bienveillance, un geste concret qui ne coûte rien mais qui fait tellement de bien.

« Dans le contexte actuel de crise du logement, de changements climatiques, de hausse du coût de la vie et d'inégalités sociales, l'appel à la gentillesse de la Semaine Nationale de la santé mentale prend tout son sens. Jamais, dans l'histoire, avons-nous eu autant besoin de compassion et de bienveillance dans nos vies. C'est d'autant plus vrai pour les personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale qui doivent trop souvent faire face à des préjugés de la société. Profitons de cette semaine pour écouter l'autre attentivement et faire la différence dans sa vie en faisant preuve de gentillesse. »

-Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale

6 mai 2024 à 09:39

