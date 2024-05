L'Assemblée nationale est fière de dévoiler les finalistes des Prix du livre politique et vous convie à la table ronde La politique à l'ère de l'intelligence artificielle!





QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Félicitations aux finalistes de cette 22e édition! C'est le 22 mai prochain que seront dévoilés les noms des personnes lauréates des Prix du livre politique 2024 à l'occasion de la cérémonie de remise de prix qui se déroulera à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale en présence du vice-président de l'Assemblée nationale du Québec, M. Frantz Benjamin.

« Je suis enthousiaste à l'idée de présider ce concours littéraire lié à la politique québécoise. Depuis 22 ans, l'Assemblée nationale se fait un honneur de récompenser les auteures et auteurs de même que les diplômées et diplômés universitaires qui apportent leur contribution à la société québécoise grâce à leurs recherches sur la politique. Leurs réflexions permettent de garder notre démocratie vivante et en constante évolution. Des bourses totalisant 20 000 $ seront décernées à celles et ceux dont les écrits se seront distingués par leur qualité et leur pertinence », a mentionné M. Frantz Benjamin.

En plus de la cérémonie officielle, une table ronde ayant pour thème La politique à l'ère de l'intelligence artificielle sera présentée gratuitement dans l'agora du pavillon d'accueil, le mercredi 22 mai dès 16 h 30, en présence des personnes lauréates de la 22e édition. En phase avec l'actualité, ce sujet captivant promet de susciter de vifs débats entre les panélistes : Karine Gentelet, Jocelyn Maclure et Catherine Ouellet. Le public est invité à assister en grand nombre à cette table ronde animée par Guillaume Lamy. L'événement sera diffusé en direct sur la page Facebook de l'Assemblée nationale.

Rappelons que les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale soulignent la qualité, la pertinence et l'originalité de livres traitant de la politique québécoise et ayant été publiés au cours de la dernière année. Des bourses totalisant 10 500 $ sont remises aux finalistes. Les Prix de la Fondation

Jean-Charles-Bonenfant sont attribués aux étudiants et étudiantes ayant déposé, également au cours de la dernière année, une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise portant sur la vie politique au Québec. Ces prix sont assortis de bourses d'une valeur totale de 9 500 $.

Finalistes dans la catégorie des livres, Prix de la présidence

Pierre Céré

Voyage au bout de la mine. Le scandale de la Fonderie Horne

Éditions Écosociété

Jonathan Livernois

Godin

Lux Éditeur

Amanda Ricci

Countercurrents. Women's Movements in Postwar Montreal

McGill-Queen's University Press

Finalistes dans la catégorie des thèses de doctorat, Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Xavier Boileau

Multiculturalisme, impérialisme et culture : repenser les implications de la diversité culturelle

Université de Montréal

Jérémy Elmerich

Des imaginaires rivaux. Nationalismes britanniques et écossais, canadiens et québécois

Université du Québec à Montréal et Université Polytechnique Hauts-de- France

Finalistes dans la catégorie des mémoires de maîtrise, Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Emmy Bois

L'évolution d'une pratique de gestion seigneuriale dans la vallée du Saint-Laurent : les papiers terriers, 1632-1854

Université Laval

Delphine Gauthier-Boiteau

« Si la mère aspire à reprendre pleinement la responsabilité de l'enfant, elle doit se concentrer sur sa réhabilitation, prendre soin de sa santé mentale et devenir stable » : du contrôle thérapeutique des mères judiciarisées à la chambre de la jeunesse

Université du Québec à Montréal

Enfin, ne manquez pas l'exposition virtuelle Le pouvoir des idées qui raconte l'histoire des Prix du livre politique et met en lumière ses artisans et artisanes, ses finalistes et ses personnes lauréates.

Source et renseignements :

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 808-4102

SOURCE Assemblée nationale du Québec

6 mai 2024 à 09:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :