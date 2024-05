Démarche de francisation - Les entreprises employant de 25 à 49 personnes sont invitées à s'inscrire à l'Office québécois de la langue française sans attendre





MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - À compter du 1er juin 2025, l'obligation de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française afin d'entreprendre une démarche de francisation s'étendra aux entreprises de 25 à 49 personnes. C'est dans ce contexte qu'une toute nouvelle campagne d'information encourage ces entreprises à passer à l'action sans attendre.

Dans le cadre de cette campagne ayant pour thème la fierté de faire des affaires en français, un message radiophonique pourra être entendu sur les ondes de différentes chaînes à travers le Québec. Des publicités numériques seront également diffusées sur les sites Web de grands médias québécois.

La campagne met aussi en lumière le rôle de soutien qu'exerce l'Office, lequel offre un accompagnement personnalisé aux entreprises tout au long de leur démarche de francisation. Des séances d'information gratuites portant sur cette démarche seront d'ailleurs proposées aux entreprises au cours des prochains mois.

Citation

«?Cette nouvelle obligation qui concerne les entreprises de 25 à 49 personnes est l'une des nombreuses mesures mises en place par le gouvernement du Québec afin d'assurer la vitalité du français et d'inverser son déclin. Toutes les entreprises, y compris celles de compétence fédérale, ont un rôle essentiel à jouer en matière de protection de la langue française. Faire des affaires en français et s'engager envers la langue française, c'est respecter les droits du personnel et des consommatrices et consommateurs, mais c'est aussi attirer et fidéliser la clientèle.?»

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Faits saillants

Sanctionnée le 1 er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français étend aux entreprises de 25 à 49 personnes l'obligation de s'inscrire à l'Office afin d'entreprendre une démarche de francisation.

juin 2022, la étend aux entreprises de 25 à 49 personnes l'obligation de s'inscrire à l'Office afin d'entreprendre une démarche de francisation. Cette obligation entrera en vigueur le 1 er juin 2025.

juin 2025. Au Québec, quelque 20?000 entreprises emploient de 25 à 49 personnes.

Liens connexes

Informations sur la démarche de francisation : Québec.ca/démarche-francisation.

Calendrier des formations et des séances d'information offertes par l'Office : www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/formations-seances.

6 mai 2024 à 07:59

