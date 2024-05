Invitation aux médias - Le ministre Boulet devrait savoir que l'opération de la machinerie lourde n'est pas pour tout le monde.





QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - L'Union des opérateurs de machinerie lourde, Local 791 affiliée à la FTQ-Construction, s'oppose au concept de polyvalence qui se retrouve dans le projet de loi 51 modernisant l'industrie de la construction.

Le Gouvernement du Québec s'apprête à apporter une modification qui impacterait directement la santé et la sécurité de tous. Rappelons qu'en 2023, 210 travailleurs ont perdu la vie au travail, dont 68 dans le secteur de la construction, et plus de 114 000 personnes ont subi une lésion professionnelle. L'opération de la machinerie lourde représente l'un des plus grands dangers dans l'industrie de la construction. La santé et la sécurité des travailleurs est un enjeu important à considérer pour leur protection et celle du public. Le ministre Boulet devrait savoir que d'opérer de la machinerie lourde n'est pas pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas.

Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse où Marc Leclerc, directeur général et secrétaire financier de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791 présentera aux médias les arguments qui ont été exposés au cours des derniers mois et reçus avec une indifférence de la part du ministre Jean Boulet, ministre du Travail et à la Commission de l'économie et du travail.

Quand : le lundi 6 mai à 13 h 30

Où :

Tribune de la presse du Parlement de Québec

Salon Jacques-L'Archevêque, local 1.25

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

1er étage

Québec (Québec)

G1R 5J1

À propos de Local 791 - Le plus gros local d'opérateurs au Québec depuis 1968.

Le Local 791 est un syndicat représentant tous les métiers d'opérateurs de machinerie lourde au Québec tels que les opérateurs de pelles mécaniques, les opérateurs d'équipements lourds, conducteurs de camions et mécaniciens de machinerie lourde. Notre mission est de défendre et revendiquer les droits des travailleurs et des travailleuses, en plus de veiller à l'amélioration constante de leurs conditions de travail. Le syndicat représente 8000 personnes au Québec qui oeuvrent dans ces métiers.

Nous priorisons la satisfaction et le bien-être de nos membres. Plusieurs représentants sont présents pour servir les opérateurs et des opératrices en tout temps, et ce, à travers toute la province. Pour en savoir davantage : https://local791.ca/

6 mai 2024 à 07:00

