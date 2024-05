L'Ordre des arts et des lettres célèbre ses 10 ans





16 personnalités deviendront membres honorifiques le 10 juin prochain

QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Culture, est fier de dévoiler aujourd'hui les 16 personnalités qui deviendront membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, célébrant cette année le 10e anniversaire de sa création. Hélène Dorion, Claude Dubois, André Forcier, Linda Gaboriau, Rosie Godbout, Michel Goulet, Alice Ming Wai Jim, Menka Nagrani, Susie Napper, Louise Sicuro, Roland Smith et William Tagoona, ainsi que les membres du groupe Les Cowboys Fringants, Marie-Annick Lépine, Jérôme Dupras, Jean-François Pauzé et Karl Tremblay, se verront décerner le titre de Compagne et de Compagnon des arts et des lettres du Québec lors d'une cérémonie de remise d'insignes qui se tiendra le 10 juin prochain, à l'Espace orange de l'Édifice Wilder à Montréal.

Cette distinction honorifique accordée par le CALQ rend hommage à ces personnalités du milieu culturel pour leur apport exceptionnel à l'essor et à la réputation d'excellence des arts et des lettres du Québec ici et à l'étranger. De courtes biographies des récipiendaires se trouvent en annexe.

« Tout comme l'art est à l'avant-garde de nombreux enjeux de société, les gens qui la façonnent montrent la voie, éveillent les consciences et nous incitent à faire évoluer notre pensée. L'art porte conseil. En mettant leur talent et leur créativité au service de l'art, ces personnalités contribuent au rayonnement du milieu culturel québécois et nous lèguent un héritage prodigieux. Au nom du Conseil, je félicite les 16 récipiendaires pour leurs réalisations et leur rayonnement hors du commun et je leur souhaite la bienvenue au sein de la grande famille de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, qui célèbre cette année le 10e anniversaire de sa création. » - Sylvain Lafrance, président, Ordre des arts et des lettres du Québec

« Ancrée dans le milieu culturel auquel elle se dédit à 100% depuis trente ans, la Caisse de la Culture accompagne les artistes, artisans, travailleurs autonomes, entreprises et organismes culturels dans la réalisation de projets qui leur tiennent à coeur. En cette année anniversaire, la Caisse est fière de s'allier à nouveau au CALQ pour fêter ensemble trois décennies à oeuvrer auprès du milieu culturel. La cérémonie de l'Ordre des arts et des lettres nous offre une occasion privilégiée de célébrer, en soulignant le parcours remarquable de personnalités ayant contribué à faire vibrer et rayonner notre culture », a déclaré Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de la Caisse de la Culture.

L'Ordre des arts et des lettres du Québec fête ses 10 ans de création

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du CALQ, l'Ordre des arts et des lettres du Québec, célèbre cette année ses 10 ans de création. Il est décerné à des artistes, écrivains et écrivaines, enseignants et enseignantes, gestionnaires et mécènes dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane. Avec cette nouvelle cohorte annoncée aujourd'hui, ce sont 167 personnalités ayant marqué les arts et les lettres du Québec, depuis une décennie, qui font désormais partie de cette grande famille de coeur.

Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Les Compagnes et Compagnons sont recommandés par le Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues à l'issue d'un appel de candidatures annuel. Leurs recommandations sont entérinées par le CA du CALQ. Cette année, ce jury était composé de Anne-Marie Blouin, Michel Dallaire, Karla Etienne, Monique Giroux, Pierre Thibault et Louise Warren.

À propos de la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire officiel de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Alliée des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs, la Caisse Desjardins de la Culture est une coopérative financière solidement ancrée dans son milieu. Depuis 30 ans, elle accompagne les artistes, artisans et travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, offre aux entreprises et organismes culturels des services financiers adaptés à leur réalité et participe au développement socioéconomique du milieu culturel en soutenant des démarches et des projets structurants.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec : au coeur de la culture depuis 30 ans

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Le CALQ tient à remercier la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire principal et Le Devoir, partenaire média, pour leur précieuse collaboration.

Annexe

Biographies des personnalités 2024

Hélène DORION

Écrivaine, éditrice, chroniqueuse et critique, Hélène Dorion a tissé son oeuvre entre Québec et Montréal, les Laurentides et l'Estrie, les lettres et la philosophie, les revues québécoises et européennes, la poésie, le roman et l'essai, la musique et les arts visuels, les concerts littéraires, la chanson et l'opéra. Parmi de multiples distinctions décernées au Québec et à l'étranger, elle a reçu le prix Athanase-David pour l'ensemble de son oeuvre traduite dans plus de quinze langues.

Claude DUBOIS

Auteur-compositeur-interprète, éditeur, producteur et animateur, Claude Dubois manifeste, dès l'âge de 12 ans, son inextinguible passion pour la musique. Poète et homme de scène doté d'un charisme indéniable, grand voyageur, fidèle à ses racines et à sa langue, ce géant de la chanson québécoise a fidélisé un large public avec une quarantaine d'albums exaltant l'amour, l'espoir et la liberté. Fier récipiendaire d'une douzaine de prix Félix, il a reçu, en 2001, un Hommage de l'ADISQ pour l'ensemble de sa carrière.

André FORCIER

Réalisateur, scénariste, producteur et président des Films du Paria, André Forcier occupe une place unique dans le cinéma québécois. Son imaginaire débridé et la facture visuelle de ses films où son style unique est ancré dans le réalisme magique, lui ont valu une reconnaissance internationale. Il a remporté plusieurs hautes distinctions pour son oeuvre, notamment le prix Albert-Tessier et le prix de la Gouverneure générale. Il a reçu plusieurs hommages pour l'ensemble de sa carrière dont le prix Iris hommage et la Louve d'or du Festival du nouveau cinéma. Il est l'ambassadeur du Conseil des arts de la ville de Longueuil.

Linda GABORIAU

Née à Boston, la traductrice littéraire et conseillère dramaturgique Linda Gaboriau a fait rayonner dans l'anglosphère la voix, l'esprit et l'univers d'auteurs québécois emblématiques comme Michel Tremblay, Michel Marc Bouchard, Wajdi Mouawad et Jasmine Dubé. Ayant oeuvré au Centre des auteurs dramatiques pendant de nombreuses années, elle a aussi fondé à Banff le premier centre international de traduction littéraire en Amérique du Nord. L'excellence de ses quelque 150 traductions a été soulignée par maintes récompenses prestigieuses.

Rosie GODBOUT

Tisserande, feutrière, plasticienne, enseignante et créatrice de mode, Rosie Godbout réalise depuis 1978 des oeuvres d'art portables prisées au Québec et dans le monde pour leur beauté et leur originalité. Poète de la matière et des couleurs, elle a remporté deux fois le Grand Prix des Métiers d'art du Québec, ainsi que le Prix Jean-Marie-Gauvreau pour son travail remarquable, présenté dans des galeries et des foires d'art ici et à l'international. Elle enseigne à l'École-atelier en construction textile de Montréal.

Michel GOULET

Michel Goulet est artiste-sculpteur. Parallèlement à cet engagement premier, il a contribué à l'enseignement universitaire de la sculpture et nous a offert des scénographies de théâtre mémorables. Depuis 40 ans, son travail conjugue le banal et le sublime, échelle humaine et portée sociale. En transposant des objets du quotidien et des fragments poétiques dans l'espace public, il a instauré un dialogue, fait naître des histoires et semé la poésie avec près de 70 oeuvres pérennes installées à travers le monde. Le Prix Paul-Émile-Borduas, le Prix du Gouverneur général en arts visuels et plusieurs autres reconnaissances récompensent le caractère novateur et la force de sa création.

Alice Ming Wai JIM

Chercheuse, historienne et théoricienne de l'art, professeure, commissaire et conservatrice, Alice Ming Wai Jim est titulaire de la Chaire de recherche en histoire de l'art ethnoculturel de l'Université Concordia. Fondatrice du Journal of Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas, elle se distingue depuis plus de 20 ans par son engagement à faire reconnaître et accroître la représentation ethnique et culturelle dans les arts visuels au Québec et au Canada.

Menka NAGRANI

Artiste multidisciplinaire, chorégraphe et metteure en scène, conférencière et pédagogue réputée, Menka Nagrani est une pionnière et une militante des pratiques artistiques inclusives. Ses créations exceptionnelles et audacieuses sortent des sentiers battus. Sa compagnie de création interdisciplinaire fondée en 2004, Les Productions des pieds des mains, permet à des artistes de tous les âges, toutes les origines ou singularités de briller sur la scène professionnelle québécoise ainsi qu'à l'international.

Susie NAPPER

Violoncelliste, gambiste, entrepreneure, pédagogue et mentor, Susie Napper est reconnue mondialement pour ses interprétations novatrices, créatives, audacieuses et colorées du répertoire baroque. Le Philharmonia Baroque Orchestra de San Francisco, Les Voix humaines et le Festival Montréal Baroque font partie des véhicules inclusifs qu'elle a fondés pour rallier mélomanes et néophytes. Entre autres reconnaissances, elle a été nommée Femme de mérite à Montréal et Personnalité de l'année aux Prix Opus 2002.

Louise SICURO

Louise Sicuro a consacré sa vie à promouvoir les arts et la culture. Gestionnaire, médiatrice culturelle et visionnaire, elle a créé Les Journées de la culture, qui transforment les rapports entre le public et les artistes depuis 1997. Fondatrice de Culture pour tous, partenaire du Plan culturel numérique du Québec, instigatrice du Groupe de recherche en médiation culturelle, appelé aujourd'hui l'Observatoire des médiations culturelles, elle a aussi mis en oeuvre le Lab culturel, un incubateur de projets numériques.

Roland SMITH

Passionné du 7e art, Roland Smith a inventé le cinéma de répertoire au Québec. Depuis 60 ans il se consacre à la création et à la programmation de salles de cinéma et de clubs vidéo. Du Cinéma Empire à l'Outremont, de la Boîte Noire au Superclub Vidéotron et de festival en festival, il a cultivé des générations de cinéphiles, fait découvrir des oeuvres et suscité d'inoubliables rencontres entre cinéastes et publics.

William TAGOONA

Auteur-compositeur-interprète, journaliste, éditeur et producteur, William Tagoona est une icône de la musique inuit et le pionnier d'un style où les genres cohabitent harmonieusement. Dans les années 60, il a été membre fondateur et chanteur du premier groupe de rock inuk The Harpoons. Engagé à promouvoir la langue et la culture de son peuple, il a produit une trentaine d'albums et inspiré des générations d'artistes. Les Aboriginal Music Awards ont récompensé ses réalisations et CBC North lui a décerné un Prix d'excellence en radiodiffusion.

Les Cowboys Fringants

Le regretté Karl Tremblay et ses complices Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine et Jérôme Dupras ont fait des Cowboys Fringants un groupe-culte de rock alternatif dont les chansons engagées abordent les enjeux socio-politiques et environnementaux du Québec moderne depuis trois décennies. Tournant à guichets fermés dans la francophonie, le groupe a remporté 21 prix Félix, deux Miroirs de la chanson d'expression française, le prix RIDEAU Hommage et la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale.

