Momcozy lance le Momcozy Village en amont de la fête des mères





Momcozy, la marque de produits de maternité et de bébé qui reçoit la confiance de plus de trois millions de mamans dans le monde entier, est ravie de dévoiler le Momcozy Village, un hub conçu pour soutenir les mamans dans le voyage transformateur de la maternité.

Ce village virtuel est ouvert jusqu'au 31 mai, offrant un lieu dédié aux mamans pour se préparer à la maternité et s'adapter aux changements physiques de la grossesse.

Dans le cadre de l'engagement de la marque envers les mères, Momcozy met en avant ses solutions de produits complètes, méticuleusement conçues pour offrir confort et commodité dans tous les aspects de la maternité, et propose des offres spéciales.

Décliné en cinq catégories distinctes (Cozy Prepare, Cozy Feeding, Cozy Outing, Cozy Parenting, and Cozy Recovery), le Momcozy Village répond aux divers besoins des mamans à chaque étape avec une gamme de produits soigneusement conçus, tels que :

Le soutien-gorge de maternité Momcozy YN46, un incontournable du segment Cozy Prepare, qui offre un soutien optimisé sans compromettre le confort tout en épousant la poitrine en croissance de maman. Le tire-lait mains-libres Momcozy Mobile Style, un produit essentiel de la gamme Cozy Feeding, qui dispose d'une puissance d'aspiration accrue et d'un design ajustable au soutien-gorge, offrant ainsi une expérience de pompage révolutionnaire conçue pour les mamans modernes. L'interphone bébé Momcozy avec caméra, un incontournable Cozy Parenting, qui a remporté la médaille d'or aux MadeForMums Awards 2024 grâce à ses performances exceptionnelles d'autonomie de batterie incroyable, de haute résolution de jour comme de nuit et de portabilité inégalée pour la tranquillité d'esprit, où que vous soyez à la maison.

« Faire en sorte que la vie de maman soit plus facile a toujours été au coeur de la mission de Momcozy. Avec le Momcozy Village, nous ne nous contentons pas d'offrir des produits : nous construisons une communauté de soutien et de connexion pour les mamans du monde entier. Parce que chaque maman mérite de se sentir autonomisée et chérie dans ce voyage formidable », déclare un représentant de la marque Momcozy.

En amont de la fête des mères, Momcozy est ravie de proposer des offres imbattables et d'économies anticipées sur son site web officiel, notamment :

3 mai : 25 % de réduction sur l'interphone bébé Momcozy et l'offre groupée interphone bébé/machine à bruit

4 mai : 25 % de réduction sur le porte-bébé Momcozy et l'offre groupée porte-bébé/chauffe-biberon portable

5 mai : 25 % de réduction sur le tire-lait portable Momcozy V2 et l'offre groupée V2/masseur d'allaitement.

Au coeur du Momcozy Village se trouve la conviction qu'il faut plus que les efforts d'une seule personne pour élever un enfant : il faut tout un village. Le Momcozy Village illustre l'engagement de la marque à améliorer le parcours de la maternité, en apportant un confort et un soutien essentiels aux mamans du monde entier.

Rendez-vous sur le site web officiel de Momcozy pour en savoir plus et renforcer votre expérience de maternité jusqu'au 31 mai.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorges d'allaitement et d'autres produits de soins pour les mamans. Approuvée par trois millions de mères dans plus de 40 pays, Momcozy accompagne les femmes depuis la grossesse jusqu'au début de la maternité. Grâce à ses innovations continues et à son engagement envers la création de modèles douillets nés de l'amour, Momcozy ne cesse de gagner en portée et en impact pour faciliter la vie des mamans du monde entier.

6 mai 2024 à 05:55

