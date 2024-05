Une soirée qui vaut son pesant d'art!





La première édition du Bal national de la Fondation du MNBAQ amasse 335 000 $

QUÉBEC, le 5 mai 2024 /CNW/ - Lors d'une soirée haute en couleur où le bleu fut à l'honneur, le Bal national outremer de la Fondation du Musée national des beaux-arts de Québec a amassé une somme de 335 000 $ dans une formule intimiste. Ce montant permettra à l'organisation de poursuivre sa mission de promotion et de soutien du Musée, mais surtout de contribuer à la réalisation de l'Espace Riopelle*, le nouveau joyau du complexe muséal qui ouvrira ses portes aux visiteuses et aux visiteurs en 2026, ainsi qu'à son projet éducatif.

Devant un parterre de près de 300 convives réunissant dignitaires, membres de la communauté d'affaires et philanthropes, l'événement présenté par Québecor sous la présidence d'honneur de son président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, a donné lieu à une grande célébration de l'art ponctuée de performances artistiques et de surprises.

Plus tôt dans la journée, Chantal Shah, directrice générale de la Fondation Audain, a remis officiellement la généreuse contribution de 10 millions de dollars déjà promise par Michael Audain, président et cofondateur de la Fondation Jean Paul Riopelle, pour la construction de l'Espace Riopelle*. Ce montant s'ajoute aux oeuvres que le grand mécène entend léguer au Musée pour enrichir sa collection du réputé artiste. Les familles Audain, Lassonde et Chrétien-Desmarais, toutes membres de la Fondation Jean Paul Riopelle, contribueront également à la réalisation du projet par le biais d'un don historique, déjà annoncé publiquement le 2 décembre 2021.

À l'aube de lancer une campagne de financement sans précédent dans l'histoire de la philanthropie culturelle au Québec, l'équipe de la Fondation est galvanisée par le succès de l'événement, par l'engouement des mécènes et la générosité de sa communauté philanthropique.

« En tant que président d'honneur, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cet événement une réalité. Des généreux philanthropes aux bénévoles dévoués, chaque personne présente a joué un rôle inestimable dans la pérennité des activités du MNBAQ. Québecor est fière d'être un grand partenaire du Musée et de sa Fondation »

- Pierre-Karl Péladeau

Président et chef de la direction de Québecor

« Portés par cette journée exceptionnelle et grâce à des mécènes engagés et mobilisés ainsi qu'une communauté philanthropique appelée à grandir, nous contribuerons, ensemble, à doter le Musée de ce quatrième bâtiment signature appelé à se démarquer bien au-delà de nos frontières, mais aussi à donner vie à de nombreux projets éducatifs. Bientôt, nous dévoilerons un cabinet composé de personnalités tout aussi impressionnantes que les sommes qui seront amassées. »

- Julie-Anne Vien

Présidente du conseil d'administration de la Fondation du MNBAQ

« La Fondation du MNBAQ se trouve à un moment décisif de son histoire en apportant une contribution exceptionnelle à l'épanouissement du Musée. Notre nouvel événement-bénéfice majeur deviendra notre rendez-vous annuel pour rassembler notre communauté philanthropique si généreuse. Nous adressons un sincère remerciement à nos donateurs et à nos donatrices, aux administrateurs et aux administratrices de la Fondation du MNBAQ, ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles. Leur engagement assure la pérennité de notre mission et contribue à faire de notre Bal national un succès retentissant. »

? Fabrice Alcayde

Président-directeur général par intérim de la Fondation du MNBAQ

À propos de la Fondation du MNBAQ

La mission de la Fondation du MNBAQ est de promouvoir et soutenir l'oeuvre du Musée en favorisant le développement des collections, le financement des expositions et l'accessibilité aux programmes éducatifs et en soutenant par quelques moyens que ce soit tout projet visant la croissance du Musée. Acquérir, exploiter, administrer et aliéner des biens meubles et immeubles dans le but de promouvoir et de soutenir, entre autres, les programmes et projets spéciaux du Musée, dont celui de son agrandissement. Solliciter, recevoir et administrer des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilière ou immobilière dans le but de soutenir et d'aider à la réalisation des objets poursuivis par la Fondation.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

* L'Espace Riopelle est un nom provisoire. Le nom officiel sera divulgué dès que choisi.

