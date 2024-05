Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de la Pâque orthodoxe





Aujourd'hui, partout au Canada et dans le monde, les chrétiens et chrétiennes de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental célèbrent la Pâque

OTTAWA, ON, le 5 mai 2024 /CNW/ - En ce jour de Pâque orthodoxe, partout au Canada et dans le monde, le coeur des fidèles de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental résonne d'allégresse.

Cette célébration marque la fin du carême, période de jeûne, de prière et de purification, ainsi que la résurrection de Jésus-Christ, symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort.

La Pâque orthodoxe est une période de renaissance spirituelle, d'introspection et de communion fraternelle. Familles et amis se rassemblent autour de tables festives, assistent aux liturgies pascales et participent aux échanges d'oeufs décorés. Cette fête est une belle occasion de rendre hommage à la contribution - passée et présente - de la communauté chrétienne orthodoxe à notre société.

Puissent les célébrations de la Pâque orthodoxe apporter réconfort et espoir à tous ceux et celles qui sont touchés par les conflits, et inspirer les gens qui oeuvrent pour la justice, la liberté et la dignité humaine.

Je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent cette fête une Pâque remplie de paix, d'amour et de bénédictions.

SOURCE Patrimoine canadien

5 mai 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :