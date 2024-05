Déclaration -- ministre de la Sécurité publique





OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

«?Plus tôt aujourd'hui, comme l'a annoncé la GRC, des suspects ont été arrêtés et accusés pour leur participation présumée au meurtre de M. Hardeep Singh Nijjar. M. Nijjar, un citoyen canadien, a été tué dans le stationnement de son gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique.

Les arrestations d'aujourd'hui sont le fruit de plusieurs mois de travail de l'Équipe intégrée des enquêtes sur les homicides de la GRC, laquelle a bénéficié du soutien du Programme de police fédérale, du détachement de Surrey de la GRC et d'autres organismes partenaires. Ce dossier n'est pas clos et, comme l'enquête se poursuit, je tiens à signaler que des enquêtes séparées et distinctes sont en cours.

Le Canada est un pays où règne la primauté du droit, et la protection de nos citoyens est fondamentale. Chaque Canadien a le droit fondamental de vivre en sécurité et d'être exempt de menaces de violence.

Le meurtre de M. Nijjar a été un choc pour la communauté de Surrey et pour tous les Canadiens. Mes pensées accompagnent la famille, les amis et les membres de la communauté de M. Nijjar. Les arrestations d'aujourd'hui constituent une avancée importante dans les efforts déployés par la GRC pour que les responsables du meurtre de M. Nijjar répondent de leurs actes par l'entremise de notre système de justice.

Bien que les mesures prises aujourd'hui par la GRC soient une bonne nouvelle, je sais que de nombreux Canadiens, en particulier les membres de la communauté indo-canadienne, ont peut-être encore des questions ou des inquiétudes. J'encourage toutes les personnes concernées par cette affaire à faire confiance au système judiciaire. Sachez que votre sécurité est notre priorité. Mon ministère et ses partenaires chargés de la sécurité continuent de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les services de police locaux afin d'assurer la sécurité de tous les Canadiens.

Au cours des prochains jours, les fonctionnaires de mon ministère et moi-même continuerons à dialoguer avec les principaux intervenants et groupes communautaires. Nous voulons être à l'écoute de leurs préoccupations et travailler avec eux pour favoriser la confiance et une communication ouverte.

Je tiens à remercier la GRC et ses partenaires d'application de la loi pour leur enquête approfondie ayant mené aux arrestations et aux accusations annoncées aujourd'hui »

