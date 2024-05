MOGAS déplore le décès de son président et fondateur bien-aimé, Vincent Louis Mogas





MOGAS a le regret d'annoncer le décès de son président et fondateur bien-aimé, Vincent Louis Mogas, survenu le 2 mai 2024 à Houston, au Texas. Louis a passé sa vie à construire une société de fabrication de vannes, dont la culture était synonyme de bonté.

MOGAS Industries a été créée en mai 1973, lorsque Louis Mogas a fait l'acquisition d'un petit atelier mécanique à Houston. Rapidement, il a acquis les droits de fabrication et d'entretien des vannes à bille de Cameron Iron Works. Sous la direction de Louis Mogas, la société s'est attachée à étudier les défaillances des vannes et a mis en place un service de recherche et développement qui a permis de personnaliser les vannes pour des applications spécifiques. Dès 2000, MOGAS a établi des bureaux de service et de vente en Australie, en Chine, en Europe, au Canada, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Inde.

Très tôt, Louis Mogas a introduit des comportements commerciaux qui sont devenus le fondement des valeurs de la Société : chacun est le chef de la direction de quelque chose, il est important de passer du bon temps au travail et de toujours faire ce qui est juste ? tels étaient quelques-uns de ses principes. Sa conviction selon laquelle le travail peut être amusant et estimable et qu'il n'existe qu'une seule équipe chez MOGAS est à l'origine des principes commerciaux qui régissent la Société aujourd'hui.

La Société a reçu de nombreuses récompenses, étant notamment citée dans le classement d'Inc. des 500 entreprises privées à la croissance la plus rapide, nommée plusieurs fois comme l'une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler au Texas, recevant des prix d'excellence en tant que fournisseur, décrochant une place de finaliste au palmarès de la meilleure grande entreprise familiale de l'année au Texas, et se voyant décerner le prix du meilleur produit de qualité, mais ce qui faisait la fierté de Louis Mogas, c'étaient surtout ses activités philanthropiques et celles de sa famille, ainsi que les contributions des employés à des collectes de fonds et des activités de bénévolat. Les contributions caritatives à des organisations incluent la Ronald McDonald House à Houston, la Periwinkle Foundation, Camp for All, la National Multiple Sclerosis Association et plusieurs écoles de quartier de Houston. En 2017, Louis Mogas a été honoré en tant qu'ancien élève distingué de l'université A&M du Texas à Kingsville, pour avoir créé la bourse d'études Mogas Family Perseverance Scholarship Endowment. MOGAS Industries décerne également des bourses d'études et des subventions à caractère éducatif à ses employés et à leurs enfants, et forme des stagiaires embauchés pour l'été.

La famille de Louis Mogas, l'équipe de direction de MOGAS et les employés de la Société à travers le monde pleurent la perte d'un homme extraordinaire dont le leadership n'avait d'égal que sa passion et son enthousiasme pour la vie et le service à autrui. Nous gardons tous dans notre coeur les leçons que Louis a partagées avec nous, et nous continuerons à transmettre son héritage au monde par notre travail et par notre conduite dans la vie.

« Veillez à toujours travailler dans le respect de vos valeurs, afin d'être fier de vous-même lorsque vous rentrez à la maison le soir. » Louis Mogas

À PROPOS DE MOGAS INDUSTRIES, INC.

MOGAS Industries est la société la plus fiable qui soit dans le domaine des technologies de service intensif. Elle propose des vannes à usage intensif, des services d'ingénierie de surface/de revêtement, des unités de traitement modulaires et un soutien après-vente. Ses produits et services de renommée mondiale destinés à des travaux spécifiques sont considérés comme les meilleurs de leur catégorie, et on les retrouve dans diverses applications critiques des secteurs de l'énergie, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, du raffinage, de la chimie/pétrochimie, de l'industrie papetière, ainsi que dans des industries spécialisées.

3 mai 2024 à 17:10

