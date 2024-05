Tennant Company lance l'expansion internationale de la gamme de produits i-mop





Tennant Company (NYSE : TNC), un chef de file mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour réinventer la façon nettoyer, annonce aujourd'hui le lancement des produits de lavage i-mop® Lite et i-mop ® XL Plus sous la marque Tennant sur les marchés du Brésil, de la France, du Portugal et de l'Espagne. L'i-mop est une solution innovante et mécanisée offrant un nettoyage plus efficace que l'approche conventionnelle avec serpillière et seau. L'expansion internationale de la gamme de produits i-mop de la marque Tennant représente une expansion du partenariat de Tennant Company avec i-team Global, un développeur de solutions innovantes pour l'industrie du nettoyage de petits espaces. Tennant est ravi d'élargir l'accessibilité à ce portefeuille de produits, offrant à un plus large éventail de clients la possibilité de renforcer leurs normes de nettoyage.

Les équipes de nettoyage du monde entier qui ont testé la technologie i-mop ont trouvé qu'il s'agissait d'un outil utile, productif et robuste et d'un atout précieux. L'i-mop combine une technologie éprouvée de nettoyage mécanisé avec l'expertise réactive inégalée du service et du support de Tennant - aidant les organisations à choisir le bon équipement de nettoyage pour leurs besoins et leurs objectifs, et s'assurant que ces organisations réalisent une valeur maximale en aidant à maintenir le temps de disponibilité, à prolonger la durée de vie et à réduire le coût total de possession.

La gamme de produits i-mop permet aux organisations d'oublier enfin la serpillière traditionnelle et de passer à une méthode de nettoyage plus efficace et plus durable. La gamme complète i-mop donne aux installations l'augmentation de la productivité et des performances du nettoyage mécanisé avec une maniabilité semblable à celle d'une serpillière pour les petits espaces fréquentés, leur permettant d'obtenir un nettoyage toujours plus en profondeur en moins de temps, avec moins d'eau et beaucoup moins d'efforts.

Toute la gamme de produits i-mop privilégie la facilité d'utilisation, avec des commandes simples et intuitives que les utilisateurs peuvent apprendre en quelques minutes ; une conception légère pour une maniabilité à faible effort ; des réservoirs amovibles pour des vidanges et remplissages rapides ; et des batteries lithium-ion sans entretien pour maximiser le temps de fonctionnement et minimiser les inconvénients.

Le portefeuille i-mop de Tennant comprend des produits qui répondent à la gamme complète des besoins de nettoyage des petits espaces. L'i-mop Lite, le modèle le plus petit et le plus léger de la gamme, offre les performances de nettoyage d'une laveuse-sécheuse mécanisée avec la mobilité d'une serpillière plate, idéale pour les espaces petits, étroits et fréquentés tels que les toilettes, les vestibules, les estrades et les salles de pause du personnel. L'i-mop XL Plus ajoute des fonctionnalités plus avancées qui le rendent parfait pour les espaces légèrement plus grands comme les salles à manger, les salles de réunion, les vestiaires, les halls et autres espaces communs.

L'expansion internationale de l'offre i-mop illustre la mission de Tennant Company visant à réinventer la façon dont le monde nettoie grâce à une innovation de pointe.

Pour en savoir plus sur les solutions i-mop de Tennant Company, rendez-vous sur tennantco.com.

Profil de l'entreprise

Fondée en 1870 et basée à Eden Prairie, dans le Minnesota, Tennant Company (NYSE : TNC) est un chef de file mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions qui aident à créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain. Ses produits innovants comprennent des équipements pour l'entretien des surfaces dans des environnements industriels, commerciaux et extérieurs ; les technologies de nettoyage sans détergent et durable ; et les outils et fournitures de nettoyage. Le réseau mondial de services sur le terrain de Tennant est le plus vaste de l'industrie. Tennant Company a réalisé des ventes de 1,24 milliard de dollars en 2023 et compte environ 4 500 employés. Tennant a des opérations de fabrication dans le monde entier et vend des produits directement dans 15 pays et par l'intermédiaire de distributeurs dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, visitez www.tennantco.com et www.ipcworldwide.com.

