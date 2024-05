Jarritos annonce son Food Crawl pour des collaborations en édition limitée avec 75 restaurants indépendants au Canada





Aujourd'hui marque pour Jarritos le début de son Food Crawl de six semaines en collaboration avec 75 restaurants indépendants à travers le pays. Chaque restaurant participant au Jarritos Food Crawl dévoilera un plat unique hors menu, créé pour être associé à l'une des 11 saveurs Jarritos.

À l'avant-garde des boissons au Mexique depuis 1950, la marque de soda s'invite dans diverses cuisines canadiennes pour montrer à quel point un Jarritos peut accompagner n'importe quel plat. Traditionnellement servis dans les taquerias populaires, les Jarritos sauront accommoder chaque type de cuisine !

« Chez Jarritos, nous défendons l'authenticité, la diversité et, surtout, el sabor ! Le Jarritos Food Crawl est un mouvement que nous lançons aujourd'hui et qui vise à inciter les Canadiens à aller au-delà des choix typiques de sodas et à découvrir nos saveurs classiques et exotiques dans leurs restaurants de quartier. Nous sommes également ravis de soutenir certains des meilleurs restaurants locaux du pays en suscitant la curiosité et l'enthousiasme autour d'excellents plats et de nos délicieuses boissons », déclare Santiago Behar, directeur national, Jarritos Canada.

Parmi les délicieuses offres figurent des mochis avec un glaçage Jarritos, un poulet croustillant moutarde chili doux accompagné d'un Mandarin Jarritos, ou encore une pita au wagyu australien et son Jarritos Cola, pour n'en nommer que quelques-unes. Découvrez et dégustez les saveurs ananas, mandarine, citron vert, goyave, fruit de la passion, fraise, tamarin, pamplemousse, pastèque, cola mexicain, mangue et punch fruité ? un éventail assez large pour satisfaire toutes les envies.

Les plus de 75 plats hors menu sont disponibles dans cinq villes canadiennes (Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary et Halifax) pour une durée limitée. Retrouvez les restaurants participants ci-dessous :

Montréal - Cliquez ici pour la liste de plats hors menu en édition limitée

Toronto - Cliquez ici pour la liste de plats hors menu en édition limitée

Vancouver - Cliquez ici pour la liste de plats hors menu en édition limitée

Calgary - Cliquez ici pour la liste de plats hors menu en édition limitée

Halifax - Cliquez ici pour la liste de plats hors menu en édition limitée

Le Food Crawl est ouvert aux gourmets du 3 mai au 14 juin 2024 dans tous les établissements participants. Aidez-nous à soutenir les restaurants locaux dans votre ville en faisant la promotion de ce grand événement. Si vous souhaitez organiser une visite dans l'une de ces adresses afin de goûter à une création en édition limitée, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Veuillez contacter [email protected] et visiter https://www.jarritosfoodcrawl.com/ pour plus d'informations.

À PROPOS DE JARRITOS

Les sodas Jarritos sont originaires des rues animées du Mexique, où l'optimisme et l'espoir l'emportent sur l'adversité, où les couleurs vives et les saveurs audacieuses sont la règle plutôt que l'exception. Francisco « El Güero » Hill crée son premier soda en 1950 au Mexique, dans sa propre salle à manger, avec des fruits et du sucre. Le résultat était si bon que les gens n'arrêtaient pas de dire « ¡ Que Buenos Son ! » Devenue la boisson la plus vendue dans le pays en 1960, nous avons conservé la même saveur et les mêmes bouteilles en verre authentiques, avec 13 saveurs uniques. Nous n'exportons pas que des produits, nous exportons aussi notre culture. Chaque goût unique est une délicieuse tranche de notre héritage mexicain. ¡ Salud !

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 mai 2024 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :