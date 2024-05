Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse





OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse :

« Les journalistes sont le socle de notre démocratie. Ils recherchent la vérité, nous demandent des comptes et racontent les plus importantes histoires de notre époque. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de la liberté de la presse, nous les célébrons et nous réaffirmons notre volonté de protéger la liberté de la presse.

« La liberté de la presse est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés et, aujourd'hui, dans le paysage médiatique qui évolue rapidement, les journalistes doivent être soutenus. Dans le Budget 2024, nous avons annoncé de nouveaux fonds pour prolonger l'Initiative de journalisme local afin de favoriser l'indépendance, la fiabilité et la diversité de la presse locale partout au pays. De plus, nous investissons dans notre diffuseur public national, CBC/Radio-Canada, pour qu'il puisse continuer de mettre de l'avant le journalisme indépendant et de qualité auquel les Canadiens tiennent et dont ils peuvent bénéficier dans la langue officielle de leur choix. Nous soutenons également les services de programmation d'intérêt public essentiels, tels que le Réseau de télévision des peuples autochtones et la Chaîne d'affaires publiques par câble, pour qu'une diversité de voix se fasse entendre d'un océan à l'autre.

« Malgré leur rôle crucial, les journalistes du monde entier sont de plus en plus la cible de la haine, de la violence et de la censure, par exemple dans les zones de conflit ou là où sévissent les régimes autoritaires. Le Canada se portera toujours à la défense des journalistes, afin de favoriser la liberté de la presse au détriment de la mésinformation et de la désinformation. Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail sans menaces ou intimidation.

« En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, soulignons l'importance du rôle que jouent les journalistes pour faire du Canada le pays libre et démocratique que nous aimons. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que les journalistes racontent les histoires devant être entendues, pour le bien des prochaines générations. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

3 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :