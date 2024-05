LE BARREAU DU QUÉBEC, 175 ANS D'ENGAGEMENT : UNE VITRINE-EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU MUSÉE DE LA CIVILISATION





QUÉBEC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Afin de mettre en valeur le travail des membres du Barreau du Québec depuis la création de l'ordre professionnel en 1849, le Musée de la civilisation, en partenariat avec le Barreau de Québec et le soutien du ministère de la Justice du Québec et du Barreau du Québec, a conçu et réalisé Le Barreau du Québec, 175 ans d'engagement, une vitrine-exposition qui permet de mieux connaître le modèle québécois de la pratique du droit et constater l'engagement des avocates et des avocats envers le public.

Soulignant le 175e anniversaire du Barreau du Québec, cette exposition invite le public à découvrir le travail de ses membres et le contexte historique dans lequel prend place sa fondation depuis l'Acte de Québec et la reconnaissance des droits civils d'inspiration française.

Cette vitrine-exposition, présentée du 2 mai au 29 septembre 2024, fait notamment référence aux origines lointaines de la profession et interpelle le public en questionnant les différentes représentations et perceptions de la population sur le métier d'avocat et d'avocate, posant la question : mais qu'en est-il vraiment de cette profession, au-delà des stéréotypes??

On y présente les éléments principaux qui font référence à l'imagerie populaire du monde juridique, les origines de la profession, son évolution et sa modernisation (accès à la justice, développement du droit de la famille, arrivée des femmes dans la pratique du droit, etc.), en quoi certaines représentations sont erronées (perruque, marteau), en plus de démystifier certains concepts, termes et objets associés à l'univers juridique. Surtout, on y constate à quel point cette profession porte une dimension sociale incontournable et que sa propre histoire témoigne de notre histoire collective et des valeurs que nous partageons en tant que collectivité.

Citations

«?Cette exposition permet de rendre hommage à celles et à ceux qui ont contribué à faire évoluer et à transformer la justice au fil du temps. Les visiteurs pourront découvrir des moments marquants de l'histoire de notre justice québécoise de tradition civiliste. Nous sommes heureux d'avoir contribué financièrement à cette exposition qui souligne l'engagement des membres du Barreau du Québec envers les citoyennes et les citoyens ainsi que leur contribution à rendre la justice plus humaine et plus accessible au quotidien.?» Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

«?La pratique du droit, au-delà de la profession, témoigne d'aspects importants de notre société, de ses valeurs et de son évolution. Pour le Musée de la civilisation, un tel sujet présente une opportunité de démystifier cet univers et d'emmener les visiteurs à poser un regard différent et attentif sur cette institution, mais aussi sur les personnes qui en font partie et qui contribuent à l'avancement de la société, depuis 175 ans.?» Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

3 mai 2024 à 08:30

