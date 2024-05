LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DU VOTE TENU LORS DE L'ÉLECTION DE SES ADMINISTRATEURS





TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com/fr

MISSISSAUGA, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « Société ») (TSX : MFI) annonçait aujourd'hui avoir tenu avec succès son assemblée annuelle des actionnaires 2024, avec 107 actionnaires représentant 102 445 927 des actions ordinaires ayant voté en personne ou par procuration. Le taux de participation a donc atteint 83,49 % du nombre total d'actions ordinaires en circulation de la Société.

Chacun des administrateurs dont la candidature figurait dans la circulaire d'information de la direction du 13 mars 2024 ont été élus administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. Les résultats de l'élection sont les suivants :

Nom des directeurs Vote en faveur - Nombre d'actions Vote en faveur - Pourcentage d'actions Vote contre - Nombre d'actions Vote contre - Pourcentage d'actions W. E. Aziz 101 400 512 99,16 % 857 462 0,84 % R. G. Close 100 633 046 98,41 % 1 624 927 1,59 % C. E. Frank 101 435 434 99,20 % 822 540 0,80 % T. P. Hayes 87 955 854 86,01 % 14 302 119 13,99 % K. N. Lemon 101 967 974 99,72 % 290 000 0,28 % A. G. Macdonald 102 152 996 99,90 % 104 978 0,10 % L. Mantia 101 508 740 99,27 % 749 233 0,73 % J. W. F. McCain 101 400 540 99,16 % 857 434 0,84 % M. H. McCain 101 024 203 98,79 % 1 233 770 1,21 % B. Newlands Campbell 101 502 903 99,26 % 755 070 0,74 %

Toutes les autres résolutions de l'assemblée ont été approuvées par les actionnaires. Celles-ci comprennent :

le renouvellement du mandat de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs de l'entreprise (97,06 % des votes exprimés en faveur);

% des votes exprimés en faveur); la résolution consultative sur l'approche des Aliments Maple Leaf en matière de rémunération des cadres (98,24 % des votes exprimés en faveur);

% des votes exprimés en faveur); la modification du plan d'options (98,82 % des votes exprimés en faveur).

Un rapport complet sur les résultats du vote est disponible sous le profil des Aliments Maple Leaf de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

