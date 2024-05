Le conseil d'administration de Cintas approuve le fractionnement des actions 4:1





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS), un chef de file des services B2B, annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé un fractionnement quatre pour un de ses actions ordinaires. Les actionnaires inscrits, à compter du 4 septembre 2024, recevront trois actions supplémentaires pour chaque action détenue, qui seront distribuées après la clôture du marché le 11 septembre 2024. Les actions de Cintas devraient commencer à se négocier après le fractionnement sur le marché ouvert le jeudi 12 septembre 2024. Le précédent fractionnement des actions de Cintas remonte à 2000.

« Chez Cintas, nous appelons nos employés des partenaires en reconnaissance de la valeur que chaque individu apporte à notre succès en tant qu'entreprise. Notre fondateur, Dick Farmer, croyait également qu'il était important que chaque employé-partenaire ait la propriété de l'entreprise pour partager collectivement ce succès », déclare Todd Schneider, président et CEO de Cintas. « Les actions de Cintas se négocient à des niveaux presque records en raison de notre volonté inébranlable de servir nos clients. Nous pensons que le moment est venu de fractionner l'action et d'accroître son accessibilité pour nos salariés-partenaires et investisseurs afin qu'ils puissent continuer à participer à la croissance future de Cintas. »

La société prévoit que le fractionnement des actions fasse passer le nombre d'actions ordinaires en circulation de Cintas d'environ 101 millions d'actions à environ 404 millions d'actions.

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des fournitures pour sanitaires, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des systèmes de test, et des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts (Readytm) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2024 à 19:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :