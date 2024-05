Lenovo renforce la sécurité des clients grâce à un nouveau service de cyber-résilience alimenté par l'IA





Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), géant mondial de la technologie, a lancé sa nouvelle solution de cyber-résilience en tant que service (CRaaS) basée sur l'IA, qui exploite la télémétrie des appareils Lenovo et du portefeuille de logiciels de sécurité de Microsoft, notamment Microsoft Copilot for Security et Defender for Endpoint. L'IA offrant une protection à plusieurs niveaux, la nouvelle solution intègre une plus grande visibilité grâce à la cyberprotection, la détection, la réponse et la récupération sur l'ensemble de la flotte et des appareils numériques. Les clients bénéficient ainsi d'un fonctionnement plus sûr pour les appareils, les utilisateurs, les applications, les données, les réseaux et les services cloud, ce qui permet de ne pas interrompre les activités en cas d'attaques.

Pour les chefs d'entreprise, la sécurité demeure une priorité compte tenu des diverses tendances du marché et de la technologie, telles que le passage au travail hybride, l'adoption croissante de l'IA et la prolifération des données et des appareils. Dans la troisième enquête annuelle mondiale sur les directeurs des systèmes d'information (DSI) réalisée par Lenovo, 51 % d'entre eux ont déclaré que la cybersécurité restait une priorité absolue pour l'informatique, et 65 % ont déclaré qu'ils avaient du mal à s'attaquer à la confidentialité et à la sécurité des données.

« La cyber-résilience en tant que service de Lenovo permet aux chefs d'entreprise de s'assurer de l'intégrité de leur parc informatique grâce à une visibilité unique », a déclaré Marc Wheelhouse, Chief Security Officer, Solutions and Services Group de Lenovo. « De puissants ensembles d'outils intégrés, l'IA et l'automatisation assurent l'efficacité de l'analyse de tous les logs, du traitement de toutes les alertes et de l'élimination des angles morts, et permet aux utilisateurs d'identifier, d'isoler et de bloquer les menaces. Lenovo CRaaS simplifie les achats en matière de sécurité grâce à une solution complète qui offre toute la puissance de la pile de sécurité Microsoft, entièrement gérée par Lenovo ».

L'adoption d'un service géré de cyber-résilience permet d'améliorer la productivité et l'efficacité de l'entreprise en déchargeant des tâches laborieuses et chronophages le personnel informatique et réduisant ainsi les frais généraux. Ayant le choix entre des centaines d'outils de sécurité, de nombreuses entreprises ont l'habitude d'assembler des solutions disparates afin de créer une architecture de sécurité cohérente.

« Les clients de Lenovo veulent une protection et une visibilité élargies à l'ensemble de leur entreprise, une approche confiance zéro et une sécurité et une conformité automatisées, tout en rationalisant leurs relations avec les fournisseurs et en gérant efficacement les coûts technologiques. Lenovo Cyber Resiliency as a Service est la solution complète que nous offrons aux entreprises pour lutter efficacement contre les cyberattaques sophistiquées et répétées, tout en relevant d'autres défis de cybersécurité comme la conformité réglementaire et les contraintes budgétaires », a déclaré M. Wheelhouse.

Lenovo CRaaS est la toute dernière offre s'inscrivant dans le cadre de l'engagement de Lenovo à protéger ses clients et leurs données sensibles, en complément de sa pratique Security by Design qui permet de protéger les appareils tout au long du cycle de développement des produits, et de Lenovo ThinkShield, qui offre des fonctions de sécurité avancées dans l'ensemble du portefeuille de matériel, de logiciels et de services de Lenovo. Autres avantages de Lenovo CRaaS :

Protection globale de la cybersécurité de bout en bout

Ensemble de technologies de cybersécurité entièrement intégrées et gérées par les experts industriels de Lenovo

Contrôles essentiels des meilleures pratiques

Pour plus d'informations sur la gamme de services de sécurité CRaaS de Lenovo, rendez-vous sur le site suivant ici.

