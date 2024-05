Brightcove intègre une nouvelle solution d'IA générative optimisée par AWS pour renforcer son service client primé





Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus reconnue au monde, annonce aujourd'hui avoir déployé Amazon Q Business, un nouvel assistant d'IA générative sur Amazon Web Services (AWS). En utilisant sa propre documentation publique, ses produits et ses notes de version, Brightcove exploite le nouvel assistant en interne pour des cas d'utilisation en monde réel applicables au secteur des technologies des médias et du divertissement. Brightcove exploite cette technologie pour mettre en place un programme visant à équiper son équipe mondiale de services et de réussite client afin de renforcer encore son service client primé.

En tant qu'adoptant précoce d'Amazon Q, Brightcove a lancé le « Brightcove Expert Bot », un chatbot optimisé par l'IA intégré dans les outils internes, en tant que nouvelle ressource pour les équipes de support client et produit. La rationalisation de ses processus de support client permet aux employés de trouver rapidement et efficacement des informations pertinentes, de résoudre des cas techniques, d'analyser les demandes de support, de résumer les tickets de support et d'utiliser ces résultats pour recommander les meilleures solutions afin de répondre aux besoins de leurs clients.

« Notre équipe chargée de la réussite client est au coeur de nos activités. Son service et son soutien inégalés lui ont valu la Support Staff Excellence Certification de TSIA pendant dix années consécutives », déclare Deb Richards, vice-présidente exécutive, réussite client mondiale, Brightcove. « Grâce à la nouvelle ressource de chatbot expert en IA, nous trouvons de nouvelles façons de donner à l'équipe les moyens d'automatiser les tâches en temps utile, de trouver des réponses plus rapidement et de changer la donne en termes de qualité du soutien que nous fournissons à nos clients du monde entier. »

L'utilisation par Brightcove d'Amazon Q sur AWS marque une étape importante dans l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et l'augmentation de l'efficacité en tirant parti de l'intelligence artificielle. Brightcove collabore stratégiquement avec des experts et des organisations reconnus pour leur dévouement et leur expertise en IA afin de trouver de nouvelles façons de servir au mieux sa base mondiale de clients des secteurs des médias et professionnels.

« Nous considérons la technologie d'IA générative comme un profond facteur de changement pour les opérations internes et les flux de travail orientés vers le client. Au fur et à mesure que la technologie améliore nos processus internes, nous développons des moyens de mettre en oeuvre l'IA dans notre portefeuille de produits afin d'améliorer l'expérience Brightcove », déclare Scott Levine, responsable produit, Brightcove. « AWS a été un excellent partenaire pour nous permettre de tester, d'affiner et de lancer cette technologie. Ils ont construit Amazon Q d'une manière facile à déployer et à gérer tout en priorisant la sécurité pour minimiser les risques. »

« Brightcove et AWS partagent l'engagement d'innover pour le compte des clients », déclare Matt Garman, vice-président principal des ventes, du marketing et des services mondiaux, AWS. « Avec Amazon Q, Brightcove exploite la puissance de sa plateforme de données et de son IA générative sur AWS pour optimiser le service et l'expérience client tout en permettant à ses équipes de travailler de manière plus productive et plus efficace. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter Brightcove.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2024 à 17:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :